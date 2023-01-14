«Хабенский пытался его вразумить». За что уволили из МХТ главную звезду сериала «Кухня»

Руководство МХТ им. Чехова уволило 65-летнего актера Дмитрия Назарова и его супругу Ольгу Васильеву. Как пишут СМИ, причиной стали антироссийские высказывания артиста и критика спецоперации. Худрук театра Константин Хабенский пытался «вразумить» Назарова, но не вышло. Сам актер заявил, что не в курсе своего увольнения.

Звезда сериала «Кухня» народный артист Дмитрий Назаров вместе со своей женой Ольгой Васильевой был уволен из МХТ имени Чехова. Об этом сообщил замдиректора театра Вадим Верник.

«У Дмитрия Назарова состоялся разговор с художественным руководителем МХТ и по результатам разговора было принято решение уволить Назарова и его жену Ольгу Васильеву», — рассказал он «Газете.Ru».

Верник не привел деталей беседы с худруком — Константином Хабенским, — но отметил, что вопрос замены Назарова и Васильевой в спектаклях, в которых они были задействованы, сейчас решается.

Сам Назаров в беседе с изданием «СтарХит» сообщил, что не знает о своем увольнении из театра. «Как интересно! Я этого ничего не знаю», — сказал он.

Актер также заявил, что не обсуждал свой уход с Хабенским «Не читайте желтых газет натощак»,— добавил Назаров.

После этого Верник сообщил «Газете.Ru», что не может объяснить подобную реакцию актера. «Не могу ничего сказать, знает он или не знает. Откуда же я знаю, почему у Дмитрия Назарова такая реакция», — сказал заместитель руководителя МХТ.

По информации «СтарХит», увольнение Назарова и Васильевой может быть связано с критическими высказываниями в адрес военной спецоперации на Украине, а также поддержкой покинувших страну артистов. Издание пишет, что Хабенский рекомендовал актерам из театральной труппы быть сдержаннее и не высказываться на политические темы.

По данным «Московского комсомольца», причиной увольнения стали антироссийские высказывания Назарова. Газета сообщает, что Хабенский «пытался вразумить» артиста, но после того, как в одном из интервью на YouTube тот «поливал грязью» страну, решил уволить его вместе с женой.

Впервые об увольнении Назарова и Васильевой сообщал «МК» 13 января. До этого в Нижнем Тагиле отменили премьеру спектакля «Корень любви», в котором актер должен был исполнить главную роль. Организаторы подтвердили, что поводом для отмены постановки стало недовольство жителей города в связи с высказываниями актера по поводу СВО и мобилизации.

В недавнем интервью Назаров поддержал своего коллегу Анатолия Белого — актер уволился из МХТ и переехал в Израиль. По словам Назарова, такое решение Белого приняли все остальные артисты труппы, никто не критиковал его за эмиграцию.

Кроме того, звезда «Кухни» признался, что из МХТ им. Чехова ушел не только Белый, но и другие артисты. «Не называя фамилий, скажу: народу меньше стало. Многие уехали», — сказал Назаров.

Сам он с начала СВО неоднократно выпускал видеоролики, в которых выступал против спецоперации, против частичной мобилизации в России, записывал сатирические песни антигосударственного характера. Также актер резко высказывался в адрес поддерживающего СВО Ивана Охлобыстина.

Широкой аудитории 65-летний Дмитрий Назаров известен по роли шеф-повара Виктора Баринова в сериале «Кухня». На телевидении он чаще всего появляется в сериалах — на его счету роли в «Каменской», «Марш Турецкого», «Вызов».

Кроме того, в копилке Назарова более двух десятков театральных ролей. В МХТ имени Чехова, на сцене которого актер выступает уже почти 20 лет, он в числе прочих играл Несчастливцева в спектакле «Лес» по пьесе Островского, Лемма в «Дворянском гнезде», Воланда в «Мастере и Маргарите».