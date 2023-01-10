«Чебурашка» побил рекорд «Холопа» и получит продолжение

Семейная комедия «Чебурашка» на десятый день показа стала самым кассовым фильмом в истории российского проката, собрав более 3 млрд рублей. Создатели ленты считают, что ее успех не связан с исчезновением из кинотеатров зарубежных картин. Режиссер «Чебурашки» Дмитрий Дьяченко рассказал «Газете.Ru», что у фильма будет продолжение. О причинах успеха «Чебурашки» – в нашем материале.

Самый кассовый «Чебурашка»

Согласно данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), «Чебурашка», вышедший в прокат 1 января, собрал уже более 3,09 млрд рублей, став самым кассовым отечественным фильмом в истории российского проката.

Семейная комедия обогнала по сборам предыдущего рекордсмена — картину «Холоп» Клима Шипенко 2019 года, которая насобирала в прокате 3,082 млрд рублей. При этом, согласно данным ЕАИС, бюджет «Холопа» составил 160 миллионов рублей, а на производство «Чебурашки» создатели потратили 850 миллионов рублей.

«Мы очень рады, что «Чебурашка» и все фильмы новогоднего проката позволили кинотеатрам заработать, а зрителю поверить в репертуар и получить удовольствие от похода в кинозалы. Говорить о восстановлении (кинотеатрального проката – «Газета.Ru») рано, но индустрия при поддержке государства прилагает к этому максимальные усилия», — сказал ТАСС генеральный продюсер компании Yellow, Black and White и фильма Эдуард Илоян.

Режиссер «Чебурашки» Дмитрий Дьяченко заявил «Газете.Ru», что зрителям «стоит ждать» продолжение фильма. Он также уточнил, что общие кассовые сборы ленты подсчитывались не только за новогодние праздники, но и за дни с 23 декабря, когда стартовал ограниченный показ фильма.

«Чебурашка» — семейная комедия, рассчитанная на зрителей старше шести лет. Картина рассказывает о приключениях Чебурашки в небольшом приморском городе, куда он попадает из далекой апельсиновой страны. Главные роли в фильме сыграли Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов и Сергей Лавыгин. А Чебурашку озвучила актриса Ольга Кузьмина.

Без конкурентов

Накануне депутат Госдумы Антон Горелкин в своем Telegram-канале заявил об обсуждении законопроекта о принудительном лицензировании иностранных фильмов для российского кинопроката.

«Думаю, в этом году пора ставить точку в спорах о механизме принудительного лицензирования западных фильмов. По моим данным, обсуждается законопроект, который позволит кинотеатрам легально демонстрировать новинки зарубежного кино — и не заниматься полулегальной практикой «предсеансного обслуживания», — написал он.

По его мнению, это позволит третьей части «Аватара» побороться за кассовые сборы в России. Парламентарий напомнил, что первая часть «Аватара» собрала в отечественном прокате 3,5 млрд рублей и удерживала этот рекорд 13 лет, но, не имея конкурентов, «Чебурашка» вскоре может отобрать лидерство у фильма режиссера Джеймса Кэмерона.

Анатолий Семенов, председатель рабочей группы по разработке законопроекта о принудительном лицензировании западных фильмов и помощник депутата Дмитрия Кузнецова, в беседе с «Газетой.Ru» посетовал, что у инициативы много противников.

«Горелкин говорит про наш проект, который внес Кузнецов в Госдуму (19 августа 2022 года. – «Газета.Ru»). Он говорит о том, что назрело, пора. Что все уже не очень хорошо, и как-то неприлично держать все население Российской Федерации в статусе нарушителей уголовного или всякого прочего законодательства, потому что они пользуются пиратскими фильмами, программами. При этом в их интересах никто думать не собирается», — сказал Семенов.

По его словам, продвижению инициативы Госдуме препятствует «целый ряд лоббистов». Среди них он назвал кинотеатры, косвенно принадлежащие иностранцам. По мнению Семенова, они «боятся испортить свои отношения с государствами» НАТО. Также к противникам законопроекта председатель рабочей группы по разработке законопроекта отнес некоторых российских продюсеров.

«Они не хотят, чтобы была легальная конкуренция с их кинолентами. Любой отраслевой лоббист будет рад, что у него стало меньше конкурентов. Когда, извините меня, вы приходите, а у вас в кинотеатре только «Чебурашка» и больше никого, то, конечно, «Чебурашка» собирает неплохие сборы», — пояснил Семенов.

Он считает, что принимающие решение лица «слушают только отраслевых лоббистов», их «не интересуют» «банальные гарантии конституционного доступа к культурным ценностям» для населения страны.

«Они слушают продюсеров. Тех спрашивают: «Вам будет хорошо, если мы не легализуем иностранного кино?». Продюсеры говорят: «Конечно хорошо! Поди плохо. Будем всем «Чебурашку» показывать. И вот встает вопрос, а почему мы не должны смотреть лучшие достижения иностранного кинематографа», — возмутился Семенов.

«От безысходности таких сборов не бывает»

Продюсер и сценарист «Чебурашки» Виталий Шляппо заявил изданию «Подъем», что успех ленты не связан с уходом иностранных фильмов из российских кинотеатров.

«От безысходности таких сборов не бывает. От безысходности фильм собирает хорошо в первые дни, а потом сборы неизбежно падают. Мы видим по цифрам, что пришли люди, которые никогда не ходили в кино, доверившись мнению своих знакомых, тех, чье мнение они прочитали в интернете», — сказал он.

По его словам, создатели «Чебурашки» не ожидали такого успеха в прокате. Он считает, что огромные кассовые сборы связаны с тем, что авторам фильма «удалось попасть в самую широкую аудиторию» — «взрослые понимают его на своем уровне, а дети — на своем».