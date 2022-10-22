«Чем меньше на мне одежды, тем больше мне идет»: Анна Плетнева — о детских домах, сексе и буллинге

Группа «Винтаж» запомнилась не только хитами «Ева», «Роман» и «Знак Водолея», но и образом «плохой девочки» вокалистки Анны Плетневой. В 2016 году артистка покинула коллектив и занялась сольным творчеством, но уже через два года вновь стала сотрудничать с Алексеем Романоф. В интервью «Газете.Ru» певица рассказала о буллинге в школе, посещении детских домов и своем отношении к феминизму.

— Благодаря вам на российской сцене возник раскрепощенный и смелый образ женщины, многие артистки до сих пор берут с вас пример. Кем вы вдохновлялись при его создании?

— Это мое альтер-эго, которое долгие годы подавлялось, пока я пела в составе краснознаменного ансамбля «Лицей». Как только мы с Алексеем Романовым (Романоф, композитор — прим. «Газеты.Ru») начали группу «Винтаж», наш собственный проект, мы смогли сделать то, что действительно хотели. Эта девочка-бунтарка вырвалась наружу. Так появились суперхит «Плохая девочка» и все провокационные образы, которые уже прочно ассоциируются с именем Анны Плетневой. И мне комфортно в этом состоянии. Для меня гораздо естественнее прыгнуть в зал на руки своих фанатов и наслаждаться этим!

— Вам никогда не хотелось уйти от этого образа?

— На своем первом сольном выступлении я сказала себе: «Помни, ты другая! Ты теперь Аня Плетнева — лиричная, мягкая, в длинном платье. Ты не дерзишь на сцене, не хулиганишь и контролируешь себя!» Однако как только заиграли первые ноты, то меня понесло: прыжки в зал, сумасшедшие движения — в общем, полный отрыв (смеется). Из этого сделала вывод, что никогда не изменюсь и как была «плохой девочкой», так ей и останусь. Я перестала сопротивляться и чувствую себя прекрасно.

Тем более, я одна из первых артисток России, кто позволил себе выйти на сцену практически без текстиля на теле. Мне больше идет раздеваться, чем одеваться, — и это даже не мое мнение (смеется). Чем меньше на мне одежды, тем больше мне идет. Именно поэтому за мной закрепилось клише «плохая девочка». Одежда сильно влияет на артиста. Мне очень важно нести свой образ и соответствовать ему.

— Вы уже упомянули «Лицей», про который не всегда лестно отзывались в прошлом. Вы говорили, что продюсеры могли оштрафовать вас за якобы неподобающее поведение. Как вы относитесь к подобного рода проектам сейчас?

— Да, было такое. И штрафы, и наказания. Думаю, что все индивидуально. Когда вкладываешь свои деньги, то ты автоматически берешь ответственность за результат. Леша Макаревич (продюсер «Лицея», — прим. «Газеты.Ru») видел свой проект в определенных рамках, но проблема в том, что я в них плохо вписывалась. Во мне всегда жила бунтарка, сексуальная энергия, а задача была иной. Но, кстати, я пела в группе «Лицей» 8 лет! Это достаточно долгий срок, не так ли?

— В сети также есть информация, что продюсеры запрещали вашему супругу летать с вами на гастроли...

— Это очень долгая история, покрытая тайной. Я обязательно напишу об этом книгу когда-нибудь, но еще рано! Мой путь только начинается (смеется).

— Какими были законы шоу-бизнеса в 90-х? Чем они отличаются от нынешних?

— Все совершенно по-другому! Например, сейчас есть TikTok — хороший инструмент для продвижения, если уметь им пользоваться. Например, артист Amirchik выложил туда кусок своей песни и за несколько дней стал дико популярным. Причем не в России, а в Азии. Это же фантастика! Для сравнения: я шла к своему успеху десятилетиями, но в Азии меня так и не узнали (смеется).

Вспоминается, как мы писали голос на пленку в огромных помещениях студии. У каждого было всего два или три дубля, чтобы идеально: так, чтобы была душа и ни одной фальшивой ноты. Никакого автотюна и других примочек не было. Мне этот экспириенс до сих пор помогает.

— В одном из предыдущих интервью вы негативно отозвались о TikTok. Как отреагировали на то, что там завирусилась ваша композиция «Ева»?

— Все верно, но сейчас я по-другому взглянула на эту соцсеть. Меня все же берет гордость, когда песне «Ева» исполняется 10 лет, а она взлетает в трендах в TikTok, и весь молодняк идет к нам на концерт, не воспринимая нас как олдскул.

close 100% Пресс-служба Анны Плетневой

— Кстати, о «Еве». Вы помните свое знакомство с Евой Польной? О чем одноименная песня?

— Идея создания композиции исходила от Леши, который позвонил Юре Усачеву (экс-участник группы «Гости из будущего». — прим. «Газеты.Ru») и предложил создать проект. Юра вдохновился этой идеей, и через два дня все было готово. Мы взяли за основу семпл песни «Беги от меня», сделали смешанный трек, а потом прислали песню Еве, договорились о встрече. Мы ее долго уговаривали: ей казалось, что это посмертная ода. Почему «любила тебя», что за прошедшее время? Но в итоге Еву удалось убедить.

Позже у меня появилась идея видеоклипа, в котором решила рассказать о другой стороне шоу-бизнеса — о фанатах. Ева специально перезаписала отрывок со своим голосом. Она решила, что будет «недостойно» просто вырезать его из старой песни и вставить в новую. Вскоре мы встретились уже на презентации видеоролика, который она еще не видела до этого. На премьеру Ева принесла огурец. Я волновалась, что после того, как она увидит клип, этот огурец полетит в меня. Но она его съела! А потом попросила включить ей клип еще раз!

— Есть ли у вас треки «Винтаж», которые, возможно, не стали хитами, но при этом любимые лично для вас?

— Я неоднократно говорила о том, что люблю петь все песни группы «Винтаж». Они были написаны и мной, и Алексеем Романовым, и многими другими талантливыми авторами. Мы никогда не боялись экспериментов. Например, есть альбом, где каждый трек записан в коллаборации с культовыми диджеями. Мы были первыми в стране, кто это сделал!

Вы не поверите, но есть артисты, которые, выходя на сцену, поют не то, что на самом деле любят, а что нужно. Это так печально. Я обожаю каждую песню, горжусь всеми хитами и теми песнями, которые знают миллионы наших поклонников.

— Вы слушаете каверы на песни «Винтаж»? В 2019 году, к примеру, группа Artik ft Asti перепели вашу «Еву».

— Тогда был целый концерт, посвященный группе. Было много интересных версий от разных артистов. У каждого своя особая энергия, свой стиль — и это прикольно. Вообще, я не очень любила исполнять каверы, но пересмотрела этот вопрос после того, как приняла участие в шоу «Маска». Счастлива, что рискнула и не прогадала. Правда, не думаю, что буду бесконечно участвовать в разных шоу. Хочу больше энергии инвестировать в свою группу!

— Говоря о «Маске», чем вам запомнилось участие в этом проекте?

— Я всегда была достаточно закрыта для различных шоу. Не люблю форматы, рамки и делать то, что придумали другие. В этом всегда чувствуется несвобода, но «Маска» — удивительное исключение. Когда мы впервые встретились с руководством телеканала НТВ, мне показали эскизы, то я удивилась, потому что представляла свой костюм по-другому. Основной задачей было скрыть мой рост, так как я маленькая, и сделать более объемной. Получился Попугай с большим поролоновым животом и «филейной частью».

Позже я анализировала, почему мне досталось именно это животное. Думала, что должна была быть Пауком. Такой сексуальной и загадочной. Однако после нескольких передач вжилась в доставшийся мне образ. Мне нужно было посмотреть на себя с другой стороны как артисту. И благодаря этому веселому Попугаю, смешному дурачку и балагуру, я стала другой.

Безумно довольна и дико удивлена, что дошла до финала! Казалось, что костюм мне совершенно не подходит. Было жарко, я падала в обморок. В первой программе сделала все, чтобы меня узнали, сказав, что я «самый плохой Попугай отечественного шоу-бизнеса», что жюри выросли на моих песнях — в общем, несла всю чушь, которую обычно говорю в интервью. Каким же было мое удивление, когда я оказалась в финале. Меня затянуло в это в процессе съемок, как и всю страну. Включился спортивный интерес. Но самое главное, что мне понравилось, и я действительно раскрылась совершенно иначе.

close 100% Пресс-служба Анны Плетневой

— Помните самую безумную историю, произошедшую на концерте?

— Ох, сколько же их было. Я ведь уже 25 лет на сцене. Первая история, которая приходит в голову, произошла в канун Нового года. У нас был концерт, и в зале, конечно же, стояла елка, подозрительно шатавшаяся в течение всего нашего выступления. В какой-то момент, когда я взяла самую высокую ноту, елка упала на меня. Я не испугалась и продолжила допевать: «Плооохаааяяя девочкааааа». Хоть выступление и проходило на витаминном заводе, но под рукой у нас оказались только бинты и зеленка. На следующий день, в новогоднюю ночь, я ходила такого же цвета, как рождественская ель, и уверяла друзей, что это мой карнавальный костюм.

— Как вы отдыхаете от работы?

— Все зависит от состояния и настроения. Часто едешь на отдых уставшая и мечтаешь только застыть на время. При этом расслабиться получается далеко не сразу. Поначалу твой организм еще настроен на бесконечную гонку, и лишь спустя несколько дней темп становится размеренным, список дел улетучивается из головы, и наступает блаженство. В отпуск на месяц я обычно отправляюсь на любимую Сардинию. Это мое место силы.

— При этом вы объездили много городов в России. Какой вы видите жизнь за пределами МКАДа?

— У меня есть возможность видеть нашу страну такой, какая она есть. И она разная! Не хочу приукрашивать, но и не замечать достоинств нельзя тоже. Есть развивающиеся регионы, где люди чувствуют себя хорошо. Они гордятся новыми дорогами, торговыми центрами и красивыми зданиями. Но есть и ужасное. Это особенно видно по детским домам. Например, в одном из них не было кроватей, и малыши до 3 лет спали на полу. Понимаю, что это непопулярный ответ, но и обманывать не хочу и не умею.

— После увиденного в детских домах вы не разочаровались в любви?

— Как раз-таки совсем наоборот. Эти дети и есть воплощение истинной чистой безусловной любви! Они любят своих матерей просто так. Хотя должны были обидеться на тех, что их оставили, и никогда больше не вспоминать. Каждый ребенок в детском доме мечтает только об одном — еще хоть раз обнять свою маму. Разве это не безусловная любовь?

— Давайте поговорим о вашей семье. Вы в браке уже 17 лет. Муж не ревнует к армии поклонников?

— Немножко ревнует, но это же хорошо для семейной жизни. Когда он сделал мне предложение, я сразу же на берегу спросила: «Ты понимаешь, кого берешь в жены? Ты точно уверен? Ты отдаешь себе отчет в том, что я родилась артистом? Я буду петь! Я буду делать то, ради чего я родилась!» Он ответил, что понимает, и что он тоже не подарок. Взрослые люди, которые знают, что им нужно в жизни, всегда смогут договориться друг с другом. Всем советую.

— Вы признавались, что между матриархатом и патриархатом выбрали бы второе. Как вы представляете себе идеальные отношения между мужчиной и женщиной?

— У меня есть эта формула. Во-первых, мужчина и женщина должны дружить. Только сейчас я поняла, как это важно. За что я по-настоящему ценю своего мужа, — он никогда не оставался в стороне и всегда в такие сложные моменты поддерживал меня, как самый настоящий друг. Другой важный аспект — это взаимоуважение. Здорово, когда каждый занимается своим делом, горит и движется к своим целям. В таких случаях интерес друг к другу не гаснет, а наоборот. И, конечно же, важен секс. Без этого связывающего звена никуда. Химия, конечно, проходит с годами, но если в отношениях присутствует первый и второй пункт, с третьим точно все будет в порядке!

— Что думаете о современном феминизме? О движении #METOO?

— Меня пугают слова, заканчивающиеся «-изм». Дело в том, что во всем нужна золотая середина, и не нужно из всего создавать какие-то движения. Если женщина умна, она и так всегда сможет управлять мужчиной, а тот будет думать, что управляет он. Зачем громко кричать? Я всегда была независимой личностью: с 7 лет зарабатывала сама деньги и кормила свою семью. Для меня это было важно. При этом я не кричала об этом на каждом углу, люди просто чувствовали и уважали мою позицию.

— А в чем же тогда женская сила?

— Cексуальность и силы женщины — это энергия в глобальном смысле этого слова. Ее можно раскачивать внутри себя, управлять и направлять ее в нужное русло. Каждая женщина обладает этой силой, но зачастую не умеет ею пользоваться. Поэтому у нее возникает много препятствий на пути к покорению мужских сердец. Научившись, она сможет обеспечить себе все, что захочет. Все ее желания, в том числе и сексуальные, обязательно исполняться. Например, теми же самыми мужчинами.

close 100% Пресс-служба Анны Плетневой

— Вы как-то затронули проблему буллинга. Оказалось, что ваших детей стыдили в школе за ваши откровенные наряды на сцене. Как вы узнали об этом?

— Такой момент действительно был в моей жизни. Кстати, меня тоже буллили в школе за нестандартную внешность. Я была нестандартным ребенком, что в Советском Союзе считалось зашкваром. У меня были огромные кудрявые волосы, глаза как у бульдога, какие-то не те пальцы и очень-очень маленький рост. Дети бывают достаточно жесткими и могут внушить тебе много разных комплексов. Но, видимо, моя природная уверенность в себе и львиное ощущение, что я царь зверей — король зоопарка, не дали сломить меня. И сейчас я самая обаятельная и привлекательная (смеется).

Дети рассказали мне о буллинге сильно позже, а я не почувствовала в тот момент, что что-то не так. Знаете, они у меня очень чуткие и берегут маму. Не хотели расстраивать. К тому же, думаю, они знают, как для меня важна моя «работа» и видят, как я счастлива, как меня благодарят люди. Наверное, это просто перевесило. Они понимаю, что моя работа — не «поющие трусы».

— Кстати, вы признавались, что практикуете свободное воспитание. В чем оно заключается?

— В любви. Каждый ребенок уникален и у каждого свое предназначение. Родителю нужно помочь ему развить эту уникальность и поддерживать во всем. Пусть он ни секунды не сомневается, что для вас он лучший. Я всегда относилась к своим детям, как к взрослым людям и личностям. Они знали, что прежде чем от чего-то отказаться и начать другое, стоит попробовать. Так что у нас все по любви!

— При этом вы запрещаете им сидеть с соцсетях и признавались, что, бывало, отбирали телефон. Не изменили своего отношения?

— Ох, это такой сложный вопрос. Сейчас уже ведь лечат от этой зависимости. Хочу, чтобы мои дети проводили больше времени без гаджетов. Например, с друзьями, на уроках музыки, за изучением языков или просто дурачились. Важно быть наедине со своими мыслями, выстраивать свой мир, а не жить в искусственной матрице.

— И в завершение разговора, расскажите, чем порадуете фанатов в будущем?

— Сейчас сложное в эмоциональном плане время и я, как настроенный инструмент, очень четко ловлю эти колебания. Чувствую, как нужна людям музыка, ведь именно она меняет пространство, умеет перемещать во времени и спасает в кризисные моменты. Сейчас пишу много новых песен, работаю с разными саундпродюсерами и всегда в поиске. Хочу спеть ту самую песню, которая поддержит миллионы людей!