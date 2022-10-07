«Состояние тяжелое. Никаких прогнозов». Рэпера Пашу Техника ввели в кому

Рэпер Паша Техник после вечеринки с наркотиками оказался в коме, сообщила супруга музыканта. Его госпитализировали в Боткинскую больницу, сейчас музыкант подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В медицинскую кому его ввели врачи – у артиста начался ранее приступ эпилепсии с судорогами. Менеджер Паши Техника Марк заявил «Газете.Ru», что состояние пациента врачи оценивают как тяжелое. Жена рэпера обвинила в случившемся людей, «звавших употребить кодеин и бутират».

Рэпер и битмейкер Паша Техник был госпитализирован в Боткинскую больницу в Москве. Как сообщила в Telegram жена артиста Ева Карицкая, он впал в кому после вечеринки с наркотиками.

«Паша в коме. Засужу всех, кто был вчера на тусовке. Обещаю. <…> Все п******ы, кто употреблял с ним и звал [принять] кодеин, бутират – горите в аду», — говорится в сообщениях Карицкой.

Она также написала, что у ее мужа началась эпилепсия – приступы случились три раза за последний месяц. «Лучше бы в ребе [реабилитации] лежал. <…> Просто давайте помолимся чтобы вылез оттуда. Я не знаю, что сказать», — добавила жена Паши Техника.

Бутират — сленговое название гидроксибутирата натрия, используемого как психоактивное вещество из-за эйфории. Кодеин — опиат, содержащийся в некоторых сиропах от кашля, также используемый как наркотическое средство. По ряду данных, Техник смешал эти вещества также с ксанаксом — противотревожным средством.

Менеджер рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) Марк подтвердил в разговоре с «Газетой.Ru» информацию о госпитализации артиста.

«Информацию подтверждаю. Состояние тяжелое. Никаких прогнозов пока никто не дает. Завтра будут прогнозы», — сказал он.

Сейчас Паша Техник подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи ввели его в искусственную медикаментозную кому. По данным СМИ, у рэпера начался приступ эпилепсии после вечеринки. Он сопровождался сильными судорогами.

Ранее жена Паши Техника Ева Карицкая заявляла, что «неадекватное поведение» мужа угрожает благополучию их семьи, а сам он нуждается в помощи профессионалов. Она сообщила, что Павел громко включал музыку — несмотря на то, что его малолетний сын спал. Звуки из квартиры Техника были слышны и соседям. По сведениям журналистов, Ева написала заявление на имя психиатра-нарколога, где подчеркнула, что ее муж отказывается обратиться к специалистам и просит помочь ему.

В августе Техник вышел из тюрьмы, где провел 11 месяцев, попавшись нетрезвым за рулем во второй раз. Сначала в декабре 2019 года Павел Ивлев был лишен водительских прав на год и семь месяцев и оштрафован на 30 тыс. рублей за ДТП в состоянии алкогольного опьянения. 17 июня 2020 года Ивлев был задержан в Балашихе за повторное вождение автомобиля в состоянии опьянения.

Некоторые музыкальные критики при этом считают Техника одним из наиболее скандальных, но талантливых андерграундных русских рэперов.

Тем не менее, широкую известность Паша Техник получил благодаря своему асоциальному поведению, заслужив славу скандальной личности и став героем мемов, а также — благодаря последовавшему участию из-за этой славы в различных ТВ-шоу и даже боях без правил.

Павел Ивлев родился в 1984 году в Москве. В школе стал слушать русский рэп. В 2001 году создал группу Kunteynir, в состав которой вошел МС Смешной и MC Блев. В 2004 году коллектив записал свой первый альбом «Эдвард руки ножницы бумага». Затем последовали релизы «В г#вно», «Вес» и «Блёвбургер».

Эпатажный хип-хоп-исполнитель был впервые арестован в 2009 году по обвинению в хранении и распространении наркотиков. Суд приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. После возвращения на свободу Паша Техник снова собрал творческий коллектив и продолжил заниматься рэпом. В сентябре у Паши Техника вышел новый альбом «Поряд очный».