Тест: угадайте, кому принадлежит цитата, — светской львице или русскому классику
Попробуйте отличить высказывания Бузовой, Собчак и Волочковой от цитат русских классиков
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РИА «Новости»
Особо удачные цитаты о жизни, любви и мотивации остаются актуальными на все времена. Раньше их высказывали в книгах и письмах, сегодня — в соцсетях. «Газета.Ru» предлагает принять участие в викторине и угадать, кому принадлежат цитаты — русским классикам или светским львицам.