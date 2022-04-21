От героя-мема Кейджа до революционера Козловского: лучшие фильмы и сериалы о вампирах

Режиссер Роберт Эггерс («Маяк», «Варяг») недавно признался, что хотел бы сделать ремейк культового «Носферату», в котором главную роль должен сыграть… Гарри Стайлс, экс-участник бойзбенда «One Direction». По словам Эггерса, идея пока далека от своей реализации: Стайлс выпал из проекта, а продюсеры не готовы запускать рисковый продакшн. В свете неугасающего интереса к вампирской тематике «Газета.Ru» вспоминает о самых интересных образах упырей в мировом кино.

«Носферату, симфония ужаса» («Nosferatu, eine Symphonie des Grauens»), 1922

close 100% Кадр из фильма «Носферату, симфония ужаса» (1922) Jofa-Atelier Berlin-Johannisthal

Один из первых фильмов о вампирах, вышедший на экраны в 1922 году. Режиссер картины Фридрих Вильгельм Мурнау переосмыслил роман Брэма Стокера, представив на экране одновременно страшный и страждущий образ вампира. В его версии вурдалак получился не столько кровожадным охотником, сколько жертвой своего положения. Сыгравший вампира графа Орлока немец Макс Шрек был настолько убедителен в этом образе, что после первых показов поползли слухи о том, что и сам актер — вампир.

У истории есть два самых известных (и удачных ремейка): «Носферату: Призрак ночи» с непревзойденным Клаусом Кински и «Тень вампира» с не менее гениальным Уиллемом Дефо. Кстати, последнего пытается заполучить в свой будущий проект Роберт Эггерс, уже работавший с Дефо над «Маяком».

«Дочь Дракулы» («Dracula's Daughter»), 1936

close 100% Кадр из фильма «Дочь Дракулы» (1936) Universal Pictures

Картина является прямым сиквелом классического фильма «Дракула» 1931 года, но смещает фокус с готического вампира на его дочь. По сюжету наследница Дракулы ищет возможность избавиться от своего вампиризма. Она верит, что, если уничтожить тело отца, это позволит ей лишиться его влияния и подарит пусть «конечную», но обычную жизнь вместо вечных терзаний. Когда план девушки проваливается, она обращается к психотерапевту Джеффри Гарту. Для достижения своей цели дочь Дракулы похищает невесту Гарта Джанет, с которой у нее впоследствии возникают романтические отношения, обернувшиеся страшной трагедией.

«Дочь Дракулы» исследует тему вампиризма как фон для рефлексии на тему болезненной сепарации, неизбежно происходящей между детьми и их родителями. Помимо этого, картина оказалась в числе первых, представивших на экране лесбийские отношения, что было смелостью для середины 30-х.

«Голод» («The Hunger»), 1983

close 100% Кадр из фильма «Голод» (1983) MGM

О том, что в историях про вампиров, высасывающих кровь из своих жертв, есть много скрытого эротизма, в начале 80-х задумался и Тони Скотт. Его картина «Голод» с Дэвидом Боуи и Катрин Денев была в меньшей степени хоррором, потому что исследовала саму природу романтических отношений героев: возникновение и угасание их любви в масштабах вечности.

Герой Боуи — музыкант Джон — после нескольких веков романа с бессмертной вампиршей Мириам (Денев) начинает стремительно стареть. Напуганный приближающимся забвением эстет Джон спускает с цепи все самое низменное в себе, отказываясь торговаться со смертью. «Голод» исследует тему подсознательного страха смерти, с наступления которой исчезают все привязанности и ценности, из которых складывается наша жизнь.

«Ганджа и Хесс» («Ganja & Hess»), 1973

close 100% Кадр из фильма «Ганджа и Хесс» (1973) Kelly/Jordan Enterprises

Археолог Хесс Грин во время древних раскопок становится жертвой нападения собственного коллеги, впоследствии совершившего акт самоубийства. Несмотря на сильную травму, на следующий день рана Грина чудесным образом заживает, но сам он при этом начинает испытывать сильную жажду крови. Вернувшись домой, Грин сближается с вдовой своего коллеги Ганджой, на которой в скором времени женится. В какой-то момент Ганджа узнает страшную правду и о смерти своего первого мужа, и о вампирской сущности второго. Это запускает отсчет страшных событий, в которых может выжить только один: или вампир, или его жертва.

Фильм был впервые представлен публике в рамках Недели критики Каннского кинофестиваля, а спустя 40 лет картина получила свое второе рождение в ремейке Спайка Ли под названием «Сладкая кровь Иисуса». Важным историческим достоинством фильма является его причастность к зародившемуся в 70-х поджанру Blaxploitation — эксплуатационному кино, ориентированному на афроамериканскую аудиторию.

«Поцелуй вампира» («Vampire's Kiss»), 1988

close 100% Кадр из фильма «Поцелуй вампира» (1988) Hemdale

По-абсурдному прекрасная комедия Роберта Бирмана о литературном агенте Питере Ло (Николас Кейдж), который после обращения в вампира медленно и гротескно сходит с ума. Именно эта картина, по сути, ведет отсчет странных взлетов и падений в карьере самого Кейджа. Роль Ло, чье безумие актер сыграл с театральной избыточностью, превратилась в один из главных мемов в истории. Если вы видели кадр с Кейджем, на котором он с выпученными глазами и искаженным в гримасе ртом держится за голову, знайте — этот кадр именно из «Поцелуя вампира». Но, если отбросить чрезмерную форму истории, становится очевидным, что Бирман благодаря вампирской тематике выносил приговор подклассу американских яппи — лощеных бизнесменов, успешных повес, утративших на пути к успеху все человеческое.

Приблизительно так же вампирскую тематику высмеял и фильм «Однажды укушенный» с юным Джимом Керри. В комедии 1985 года его герой, подросток-девственник, пытается отбиться от навязчивого внимания 400-летней графини, нуждающейся в его крови для продления своей жизни. Картина эксплуатировала комедийный талант Керри так же, как Кейджа: актер изо всех сил кривлялся на экране и превращал историю о тяготах вечной жизни в бесконечный фарс.

«Зависимость» («The Addiction»), 1994

close 100% Кадр из фильма «Зависимость» (1994) Fast Films

Главную героиню фильма, студентку философского факультета Кэтлин Конклин, обращают в вампира. Теперь она не просто испытывает невосполнимую жажду крови, но и смотрит на мир другими глазами. Кэтлин пытается отрефлексировать саму природу зла, свойственную каждому человеку.

Режиссер фильма Абель Феррара, как и подобает большому мастеру, использует вампирскую составляющую истории для исследования болезненной зависимости в той или иной форме: зависимости от крови, насилия, религии, запрещенных веществ. Не находя при этом четкого ответа на вопрос: какая из этих зависимостей страшнее всего?

«Интервью с вампиром» («Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles»), 1994

close 100% Кадр из фильма «Интервью с вампиром» (1994) Geffen Pictures

Экранизация одноименного романа писательницы Энн Райс в начале 90-х стала настоящим хитом. Во многом славу фильму принесли исполнители главных ролей Том Круз и Брэд Питт, сыгравшие своих героев на контрасте. Круз играет древнего вампира-искусителя Лестата, в то время как герой Питта — трагический вдовец Луи, мечтающий о смерти, но обретающий бессмертие.

Питт создал на экране сильный драматический образ несчастного человека, для которого сама идея вечной жизни невыносима. Луи отчаянно сопротивляется пробудившемуся животному началу в себе и оттягивает момент своего окончательного распада.

Режиссер Нил Джордан увидел в «Интервью с вампиром» философскую притчу о маленьком человеке, столкнувшемся с большим внешним злом, ростки которого проросли в нем самом.

«Впусти меня» («Låt den rätte komma in»), 2008

close 100% Кадр из фильма «Впусти меня» (2008) Filmpool Nord

Шведский хоррор «Впусти меня» был снят по одноименному мистическому роману писателя Юна Айвиде Линдквиста, написавшего также сценарий к фильму. В центре истории — двенадцатилетний мальчик Оскар, страдающий от буллинга в школе и драмы в семье. По соседству с Оскаром селится девочка Эли, отличающаяся странным поведением: ходит зимой босиком по снегу в одной пижаме и говорит о себе загадками. Постепенно дети сближаются, и выясняется, что Эли — древняя вампирша, которая не представляет опасности для самого Оскара, но готова беспощадно расквитаться со всеми его обидчиками.

Скандинавский дух фильма добавил ему аскетизма и мрачности: короткие солнечные дни сменяются длинными северными ночами подобно тому, как робость Оскара и закрытость Эли сменяются праведным гневом и жестокостью. Этот контраст лежит и в основе самой истории: масштаб зла, который умещается в ком-то настолько маленьком и хрупком, как 12-летний ребенок.

Линдквисту история одной вампирши служит почвой для размышлений о бессмертии не только плоти, но и души. Его герои, вопреки всем пережитым ужасам, сохраняют главное — чистую и настоящую любовь друг к другу.

«Жажда» («Bakjwi»), 2009

close 100% Кадр из фильма «Жажда» (2009) Focus Features International

Южнокорейский режиссер Пак Чхан Ук («Олдбой», «Объединенная зона безопасности») в 2009 году выпустил «Жажду», выигравшую Приз жюри Каннского кинофестиваля. Фильм повествует о католическом священнике, который в ходе неудачного эксперимента превращается в вампира.

Чхан Ук традиционно расширяет обычную жанровую историю до больших масштабов. В фильме параллельным сюжетом развивается история любовного треугольника, в котором замешан главный герой и жена его друга. По сути, «Жажда» исследует тему болезненных привязанностей и невыносимости одиночества человека, созданного для того, чтобы это одиночество преодолеть.

«Выживут только любовники» («Only Lovers Left Alive»), 2013

close 100% Кадр из фильма «Выживут только любовники» (2013) Faliro House Productions

Меланхоличная драма Джима Джармуша рассказывает о паре древних вампиров Еве и Адаме (прекрасные Тильда Суинтон и Том Хиддлстон), для которых их многовековые отношения — утомительная ноша. Адам занимается музыкой и в перерывах между репетициями безрезультатно пытается свести счеты с жизнью, а интеллектуалка Ева ищет себя в бесконечных путешествиях и задушевных разговорах о литературе с героем Джона Херта, английским драматургом Кристофером Марло, который считается настоящим автором произведений Шекспира. Дни для Адама и Евы тянутся болезненно долго, а восполняемая жажда крови не приносит удовольствия.

Джармуш максимально очеловечил своих героев, которым для получения заветной крови не нужно охотиться на людей. Режиссер утверждает, что даже если любовные отношения истощили себя, тягучая кровь самой жизни и мира вокруг никогда не иссякнут. В этой жажде познания всего сущего и заключается наше спасение.

«Девушка возвращается одна ночью домой» («A Girl Walks Home Alone at Night»), 2014

close 100% Кадр из фильма «Девушка возвращается одна ночью домой» (2014) Logan Pictures

Как утверждают сами авторы, это «первый иранский вампирский вестерн», эстетски снятый в черно-белых тонах. Действие ленты происходит в некоем иранском городе-призраке, по улицам которого ежевечерне слоняется в чадре главная героиня-вампирша. Знакомство с молодым парнем Арашем внезапно оборачивается историей большой любви, освободившей их обоих: ее — от вины прошлого, его — от страха отправиться навстречу своему будущему.

Релиз фильма состоялся в рамках традиционной ночной хоррор-программы американского фестиваля авторского кино «Санденс», что помогло превратить ленту в локальную сенсацию. Режиссер картины Ана Лили Амирпур увидела в вампирской тематике основу для сильного феминистского манифеста о независимости и свободе выбора женщин, которые невозможно ничем ограничить даже в стране таких строгих нравов, как Иран.

«Блэйд» («Blade»), 1998

close 100% Кадр из фильма «Блэйд» (1998) New Line Cinema

Вышедший на экраны в 1998 году «Блэйд» за десять лет до повальной моды на экранизацию комиксов предвосхитил этот будущий спрос на истории о супергероях, а также опередил «Матрицу» в популяризации киберпанка. Главный герой боевика — полувампир-получеловек Блэйд — бесстрашно сражается с опасными упырями вокруг и с вампирским началом в самом себе.

Фильм считается настоящей классикой и в 2023 году планирует обзавестись долгожданным ремейком с оскароносным Махершалой Али в главной роли. И пусть картина не пыталась копнуть в глубину, оставаясь строго в заданных жанровых рамках, она стала каноническим примером того, как этот жанр можно усилить и даже переродить.

«Реальные упыри» («What We Do in the Shadows»), 2014

close 100% Кадр из фильма «Реальные упыри» (2014) Defender Films

Комедия Тайки Вайтити о непутевой жизни новозеландских вампиров снята в жанре мокьюментари — псевдодокументальной стилистике. Сюжет строится вокруг троицы (на самом деле в подвале спит четвертый герой) вампиров, пытающихся адаптироваться к жизни современного большого города. Каждый день они оказываются в забавных и не очень ситуациях, обнажающих их очарование вопреки кровожадному нутру. Герои устраивают разборки со своими злейшими противниками — оборотнями, ищут себе новых слуг из числа людей и исправно работают лицом на следующую за ними повсюду кинокамеру.

Вайтити вдохнул в вампирский жанр новую жизнь, представив упырей существами не столько страшными, сколько забавными.

«Вампиры средней полосы», 2021

close 100% Кадр из сериала «Вампиры средней полосы» (2021) Start

Добрались вурдалаки и до отечественного кинопрома. Одним из самых ярких представителей жанра стали вампиры из Смоленска: все повидавший в этом мире дед Слава, полицейская (а в прошлом еще и комсомолка) Аня, врач с необузданным либидо Жан, его бывшая, княгиня Ольга, и недавно обращенный блогер Женек. По воле случая все они оказываются под одной крышей и вынуждены расследовать серию кровавых убийств. За расследование вампиры берутся не столько из-за душевного порыва, сколько из-за необходимости очистить свое имя. По давно сложившимся правилам вампиры не нападают на людей, а добывают кровь более цивилизованными способами. Этот хрупкий мир с людьми им помогают удерживать так называемые Хранители, следящие за деятельностью упырей и мечтающие подловить их на преступлении.

«Вампиры средней полосы» получились доброй и во многом забавной историей о добре и зле, развернувшейся в экстерьерах российской глубинки. Главные герои часто оказываются куда более человечней своих условных противников-людей, потому что, в отличие от последних, всеми силами пытаются сохранить верность своим принципам.

«Карамора», 2022

close 100% Кадр из сериала «Карамора» (2022) Start

Данила Козловский создал масштабный и дорогой сериал об охотнике на вампиров — бесстрашном революционере, жаждущем крови чудовищ. В поисках справедливости он не замечает, как и его руки оказываются по локоть в крови. И сам он постепенно теряет себя в жажде смерти, которая поселилась в высших эшелонах власти нечисти.

В версии Козловского вампиры больше крови жаждут власти, а источником жизненной силы для них служит не алая субстанция, а возможность подчинить себе все живое. Исторический проект странным образом оказался невероятно актуальным — настолько, что кажется даже сами авторы не рассчитывали на это. Сериал населяют не только кровожадные вампиры, но и различные исторические личности — свидетели, авторы и жертвы этих страшных событий.