Что произошло с культурой в России за последнюю неделю

В российских кинотеатрах могут появиться индийские, китайские и южнокорейские фильмы, фестивалей «Кинотавр» и «Пикник «Афиши», концертов Måneskin и музыки Ивана Дорна не будет, цены на книги и комиксы возрастут, а картины из коллекции Морозовых и яйца Фаберже могут в ближайшее время не вернуться в Россию из-за санкций и проблем с логистикой. «Газета.Ru» рассказывает о последних событиях из мира российской культуры и индустрии развлечений.

Глава департамента кинематографии Минкульта Светлана Максимченко заявила, что «в настоящее время Правительство РФ и Министерство культуры разрабатывают меры, которые обеспечат поддержку кинопроизводства и кинопроката в трудный период». О каких именно мерах идет речь, пока не говорится.

Тем временем в отсутствие голливудских новинок в первой половине марта выручка кинотеатров объединенной сети «Синема парк» и «Формула кино» уменьшилась в два раза по сравнению с показателями прошлого года.

В дальнейшем выручка может упасть в пять раз,

пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на директора по маркетингу сети Елену Круглову.

Посещаемость кинотеатров, по подсчетам «Бюллетеня кинопрокатчика», снизилась более чем на 50%. Как отмечает главный редактор издания Александр Нечаев, «в нынешней ситуации этот показатель еще можно назвать успешным». Выпадающие доходы кинотеатров, полагает Нечаев, в марте составят порядка 5 млрд руб. Государство вряд ли станет их покрывать, и планируемый уровень субсидий «при оптимистичном варианте только отсрочит крах». По мнению главреда «БК», «спасет только возвращение голливудских блокбастеров».

Гендиректор аналитической компании Comscore в России Роман Исаев также оценивает ситуацию как «катастрофическую и убийственную для российской киноиндустрии»: «Очевидно, что без студийных проектов отрасль выжить не сможет». В то же время Исаев считает реалистичным сценарий «возвращения фильмов в мае» (в начале месяца появились слухи, что в Голливуде рассматривают возможность выпуска отмененных в России релизов в мае или, при худшем развитии ситуации, через полгода). В этом случае «мы отделаемся потерями в пределах нескольких процентов».

«Если все затянется на полгода, можно будет говорить о закрытии 30–40 и более процентов площадок», — полагает глава Comscore.

По мнению Нечаева, «цена билета в кино будет вынужденно расти», поскольку «другого выхода у кинотеатров просто не будет». При этом в пяти киносетях, на которые, по данным «Невафильм Research», приходится 31,5% рынка кинопроката по количеству кинозалов («Синема парк» и «Формула кино», «Премьер зал», «Каро», «Киномакс» и «Синема стар»), намерены сохранить стоимость билетов и продукции кинобаров на прежнем уровне, сообщают «Ведомости». «Задача — сохранить поход в кино доступным и актуальным, даже несмотря на резко возросшие затраты на лампы и комплектующие к проекторам, стоимость которых вслед за курсом валют повысилась примерно на 80%», — отмечает гендиректор объединенной сети Алексей Васясин.

Список «доступного и актуального» решил пополнить, в частности, киноконцерн «Мосфильм», который заявил о готовности показать в кинотеатрах 12 отреставрированных картин, «созданных на студии в разные годы и завоевавших зрительскую любовь». Среди них — «Иваново детство», «Андрей Рублев», «Солярис», «Зеркало» и «Сталкер» Андрея Тарковского, «Мы из джаза», «Курьер» и «Белый тигр» Карена Шахназарова, а также «Вий» 1967 года и «Холодное лето пятьдесят третьего…» Александра Прошкина. Кроме того, в «Мосфильме» отметили, что планируют «дополнять перечень кинокартин, предлагаемых кинотеатрам для показов, с учетом пожеланий зрителей и демонстраторов».

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко предложила обратить особое внимание на продукцию Болливуда.

«Замечательное кино, хорошее. Индийское кино у нас очень любят. Особенно у нас в провинции оно хорошо идет.

Обязательно предложу в комитете обсудить — заседание комитета 23-го», — пообещала депутат в интервью изданию «Подъем» 18 марта. Также Драпеко заявила о необходимости широкого проката фильмов из стран СНГ, которые она назвала «нашими»: «У наших стран есть очень хорошие картины, мы их уже видим на фестивалях, но в прокате их практически нет. Это узбекское кино, казахское кино...».

Спустя несколько дней Драпеко в разговоре с РИА «Новости» дополнительно расширила географию возможного киноимпорта: «Это и индийское, и китайское, и южнокорейское кино».

В недавнем интервью журналистке Катерине Гордеевой, отвечая на вопрос о будущем российской и украинской культуры, Драпеко уже выражала подобную уверенность в завтрашнем дне российского кинематографа: «Дальше будем развиваться, наведем порядок, будем дружить… будем вместе фильмы снимать <...> с украинцами. Они мечтают попасть на Московский кинофестиваль». В этом году смотр перенесли с апреля на лето-осень, поскольку «у многих из зарубежных кинематографистов в сегодняшней ситуации не получается ни приехать в Москву, ни прислать свои фильмы <...>, а в каких-то случаях — даже получить согласие продюсеров на участие фильмов в фестивале».

«Очень смешной один замечательный кинорежиссер, я у него когда-то снималась в молодости, он очень хвастался, что его приглашают в Москву — на Московский фестиваль, понимаете?» — заявила Драпеко.

«Потому что их никто не ждет в Каннах», — добавила депутат.

(В разные годы призерами Каннского фестиваля становились фильмы украинского режиссера Сергея Лозницы «Портрет», «В тумане», «Донбасс» и «Бабий Яр. Контекст», в 2014 году лента украинского постановщика Мирослава Слабошпицкого «Племя» получила четыре награды на смотре в Каннах, включая приз за лучший дебют.)

Продюсер и президент фестиваля российского кино «Кинотавр» Александр Роднянский в интервью журналисту Илье Варламову объявил, что в 2022 году смотра не будет.

«Думаю, мы просто откажемся от его проведения в этом году. Невозможно. Будем ждать других времен», — сказал Роднянский.

При этом в Минкультуры РФ сообщили, что информация об отмене «Кинотавра» в ведомство не поступала — и заявка на проведение фестиваля по-прежнему находится в работе.

Глава департамента кинематографии Минкульта Светлана Максимченко, анонсировавшая меры по поддержке кинопроизводства и кинопроката, также напомнила россиянам о российских онлайн-сервисах, которые «предлагают подписчикам огромный выбор как российских, так и зарубежных фильмов и сериалов, в том числе голливудских». Однако, отмечает гендиректор Comscore Роман Исаев, «все происходящие сейчас изменения, к сожалению, ведут к слому так до конца и не сформировавшейся культуры легального потребления контента».

«Все, чего индустрия добивалась долгие годы, обнуляется в одночасье.

И восстановить это будет очень трудно. Disney+ и другие игроки зайти к нам не успели и теперь еще долго не зайдут. Гадать, вернется ли Netflix к копродукции с Россией и как скоро, пока бессмысленно», — говорит аналитик.

Ранее Netflix, чье приложение исчезло из российских магазинов App Store и Google Play, остановил работу над собственными российскими сериалами. Как минимум два проекта для стриминга готовили продюсеры и сценаристы Валерий Федорович и Евгений Никишов (авторы «Эпидемии» и «Перевала Дятлова»), которые теперь покидают свою компанию 1-2-3 Production (принадлежит «Газпром-медиа»). Как пишет обозревательница «Российской газеты» Сусанна Альперина со ссылкой на ГПМ, Федорович и Никишов закончат уже начатые проекты, а в дальнейшем продолжат работу как независимые кинематографисты.

С нелегальным потреблением контента, которого опасается глава Comscore Исаев, впрочем, тоже могут возникнуть сложности: представитель RuTraсker.org сообщил изданию Forbes, что доступ к ресурсу будет закрыт для российских пользователей даже в том случае, если Роскомнадзор уберет его из списка запрещенных (эта перспектива широко обсуждалась в начале месяца). Позднее в разговоре с TJournal представитель трекера подтвердил это намерение: «Мы всегда были и остаемся вне политики.

В текущей ситуации разблокировка RuTracker — это явный политический жест, который превращает нас в инструмент манипулирования».

Экс-министр культуры и помощник президента России Владимир Мединский призвал российские телеканалы уменьшить количество развлекательных передач и вместо этого показывать «хорошее советское, российское» кино. И не только:

«Даже иностранное хорошее кино без авторских прав — кому сейчас нужны эти авторские права? Люди будут вам признательны».

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Фестиваля «Пикник «Афиши» в этом году тоже не будет. Первым об этом рассказал сотрудник отдела «Афиши» по проведению мероприятий Семен Гальперин. Хедлайнерами «Пикника», по его словам, должны были стать Tame Impala и Kings of Leon. Ивент-отдел «Афиши», как сообщил Гальперин, теперь расформирован. Вскоре его пост, где также упоминалась работа над джазовым фестивалем (автор телеграм-канала «Главный концертный» Никита Чебанов предполагает, что он должен был заменить «ушедшую «Усадьбу Jazz»), исчез.

Издание «Афиша Daily» официально подтвердило отмену мероприятия. «В нынешнем нестабильном мире проведение фестиваля практически невозможно.

У нас были огромные планы на проведение Пикника аж в двух городах (Москве и Петербурге), но, к сожалению, им не суждено сбыться в 2022-м.

Это обидно, но мы продолжаем работать», — говорится в опубликованном заявлении. Как отмечается в тексте, «команда «Афиши» будет работать над тем, чтобы провести как всегда лучшие концерты и фестивали в Москве (и не только) в будущем». Главный редактор «Афиши» Трифон Бебутов подчеркнул, что «Пикника в этом году не будет, но обязательно будет в будущем».

Итальянская группа Måneskin, в прошлом году победившая на «Евровидении», отменила российскую часть тура.

Кроме того, вслед за британскими рокерами Pink Floyd свой каталог для российских и белорусских пользователей закрыл украинский музыкант Иван Дорн (в начале февраля издание «Афиша Daily» поместило его дебютную пластинку «Co'n'dorn» на первое место своего списка «100 лучших постсоветских альбомов»). Решение коснулось как сольных записей исполнителя, так и всей библиотеки лейбла Дорна Masterskaya.

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В пятницу стало известно, что онлайн-магазин игр Steam перестал осуществлять выплаты разработчикам из России, Белоруссии и Украины. В письме, которое получили деятели геймдева, компания Valve (владелец Steam) ссылается на невозможность проведения платежей из-за проблем с банками.

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По оценке президента издательской группы «Эксмо-АСТ» Олега Новикова, рост себестоимости книг с начала 2022 года достиг 30%. Основатели петербургского книжного магазина и издательства «Все свободны» прогнозируют рост цен на продукцию на 10-15%.

«Те книги, которые в магазинах сейчас, на них, наверное, цена не увеличится. Наш магазин, например, не поднимет цены на то, что уже на полках.

А тиражи, которые сданы в печать в последние дни и будут готовы примерно через два месяца, вот на них цены уже будут разительно отличаться. От 1,5 до 2,5 раз. Дальше, вероятно, будет хуже»,

— цитирует совладельца «Все свободны» Артема Фаустова «Тинькофф-журнал».

Как отмечает Фаустов, владельцы и сотрудники «Все свободны», «как любой​ маленький клиентоориентированный бизнес, уже прошли несколько кризисов»: «И всегда нам помогала лояльность наших клиентов, для которых мы нечто больше, чем магазин. Мы только на это и рассчитываем».

Владелец комикс-шопа «Чук и Гик» Иван Чернявский рассказал, что магазин стал предупреждать клиентов о повышении цен, а также собирается «срочно закрывать» направление «сувенирной продукции и мерчендайза». «Мы уже не можем себе даже заказать печать фирменных пакетов! Не знаем, сколько времени мы, если честно, продержимся», — приводит его слова «Тинькофф-журнал».

В материале издания рекомендуется «купить то, что давно хотели купить», даже если цена уже увеличилась, поскольку это, вполне вероятно, «только первая волна роста цен», а новые тиражи будут печататься на менее качественной бумаге. Кроме того, автор материала Евгений Кузьмин советует обратить внимание на рынок электронных и аудиокниг, поскольку его проблемы с бумагой не коснутся, — там стоит беспокоиться только о прекращении сотрудничества с зарубежными издательствами и авторами.

Стивен Кинг, в начале марта объявивший о прекращении сотрудничества с Россией, приостановил выход своих книг в стране уже официально: агент писателя связался с издательством «АСТ», пишут «Ведомости». Таким образом, роман «Билли Саммерс», который должен выйти на русском 6 апреля, станет последней работой Кинга, изданной в стране в обозримом будущем.

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Зарубежные музеи не знают, как возвращать в Россию экспонаты, привезенные на выставки. Это связано как с наложенными на страну санкциями, так и с ограничениями в авиасообщении, говорится в статье The New York Times. Речь идет, например, о коллекции братьев Михаила и Ивана Морозовых, которая до 3 апреля выставляется в здании Фонда Louis Vuitton в Париже. Ценность коллекции настолько высока, что вывоз картин утверждал лично Владимир Путин, в переговорах участвовал Эммануэль Макрон, а согласование прошло только после личных гарантий сохранности и возврата вещей со стороны владельца компании LVMH Moët Hennessy — Louis Vuitton Бернара Арно.

Теперь в компании говорят, что работы, возможно, придется сдать на хранение, «или хранить в посольстве, или в надежном сейфе у нас в Фонде».

Об аресте речи не идет: по словам директора Пушкинского музея Марины Лошак, неприкосновенность коллекции «гарантирована на правительственном уровне указом об освобождении экспонатов от ареста. Указ подписан министром культуры Франции, его действие продлили до 15 мая 2022 года».

Примерно в той же ситуации оказался Музей Виктории и Альберта в Лондоне. Там до 8 мая выставляются яйца Фаберже, включая то, которое Путин подарил Эрмитажу. Яйца принадлежат фонду «Связь времен», чей учредитель Виктор Вексельберг находится в британском санкционном списке.