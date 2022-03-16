Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
#Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
ЛДПР выразила готовность инициировать референдум о возвращении смертной казни 20:46
Режиссер из Бирмингема примет участие в создании спектакля в Тамбове 20:40
Посол России оценил вероятность разрыва отношений с Великобританией 20:36
В ЛНР запретили финансовым структурам операции купли-продажи гривны за рубли 20:24
Российские военные захватили карту Украины с отметками хранилищ ядовитых веществ 20:23
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за привлечения Рогозина к ответственности... 20:20
В офисе Зеленского сообщили о выходе на компромисс в переговорах... 20:10
Булыкин оценил идею участия иностранных команд в РПЛ 20:09
Министр спорт РФ не исключил попадания в РПЛ зарубежных клубов 20:02
Минобороны РФ: кадры с погибшими жителями Чернигова являются постановкой СБУ 20:00
Культура

«Заставить людей смеяться сложнее, чем плакать». Интервью со звездой «Левиафана» Алексеем Розиным

Звезда «Левиафана» Розин рассказал о трудностях просмотра фильмов со своим участием

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Пресс-служба ТНТ
21 марта на ТНТ стартует второй сезон «Года культуры». В преддверии премьеры звезда проекта Алексей Розин («Левиафан», «Нелюбовь») рассказал «Газете.Ru» о специфике юмора сериала и особенностях работы в дубляже.

— Вы появляетесь в продолжении сериала в качестве нового рулевого области. Будут ли линии вашего персонажа и героя Угольникова построены на конфликте, борьбе за власть?

— Конечно, есть конфронтация. Причем скорее у героя Угольникова с моим. Но впоследствии она приобретает обоюдный характер, потому что между ними происходит борьба за власть. 

— Вы работаете одинаково успешно как в комедиях, так и в драмах. Что лично для вас интереснее и комфортнее?

— Не могу сказать, что то или другое интереснее. Мне нравится работать с серьезными драматическими ролями, но в драме понятнее, как к образу подступиться. А с комедийными ролями, наверное, сложнее в профессиональном смысле, ведь комедию сложнее играть, чем трагедию. Заставить людей смеяться сложнее, чем плакать. Юмор — вещь специфичная, и его все по-разному воспринимают, тут много факторов для того, чтобы быть смешным. А если смешно и с умом — это вообще высший пилотаж.

— Применительна ли эта характеристика к первому сезону «Года культуры»? Попадает ли в вас этот юмор?

— Да, я чувствую, что это воздействует на меня как на зрителя. Говоря о первом сезоне, я хочу передать свое восхищение партнерам и коллегам, они просто великолепно работают, очень классный актерский состав. Что касается юмора, то у него есть разные этажи, разные слои. Какие-то шутки попадают в одного, какие-то — в другого, какие-то — во всех вместе разом. Конечно, я не могу сказать, что сидел и держался за животик на протяжении всего сериала, но там много смешных моментов. А есть и совсем не смешные — драматические. Этим мне проект и нравится. Он, конечно, комедийный, но там есть баланс серьеза и юмора.

close
100%
Пресс-служба ТНТ

— Периодически вас можно услышать в дубляже. Как вы оцениваете этот опыт? Чем вас привлекает данная стезя?

— Мне нравится работать в дубляже. У меня не так много картин, но какое-то количество есть. В основном, мои работы по дубляжу были на студии «Вольга». Также я много озвучиваю компьютерные игры, что тоже довольно весело. Мне в принципе по-актерски нравится кривляться, а кривляться перед микрофоном — вообще сплошное удовольствие. 

— Вы сами не играли в игры, которые озвучивали?

— Ох, их такое огромное количество набралось... Там такой дикий список, что я не то что половины, я и десятой части этих названий не знаю. К сожалению, мы же не видим даже игру, которую озвучиваем. Как и персонажа — дай бог, будет какое-то описание, режиссер даст какие-то указания, и подбираешь голос, звучание. А часто еще в онлайн-играх бывают какие-то обновления, и приходится что-то дописывать. И тут еще надо вспомнить, снова запрыгнуть туда. В этой работе есть свои сложности, но она мне очень нравится.  

— А фильмы, которые вы озвучили, смотрите? Ведь некоторым актерам сложно даже на экране себя видеть, актеры дубляжа тоже часто не видят конечный результат своей работы...

— Со своим изображением на экране бывает такое, что я смотрю — и меня это отвлекает. А с голосом такого нет, к тому же, я хорошо озвучиваю. Да и там не один мой голос звучит. Многое зависит от мастерства режиссера дубляжа: когда точно подобран голосовой кастинг, четко все сведено, я порой забываю, есть там я или нет. Бывает, что когда видишь на экране своих знакомых, не получается сосредоточиться, а с голосами такого нет.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть