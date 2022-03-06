Багров, Мэрилин и Татарин: что стало с актерами фильмов «Брат» и «Брат 2»

После ухода зарубежных мейджоров из России кинопрокат возобновил показ культовых отечественных фильмов. Уже скоро зритель сможет вновь увидеть на большом экране дилогию Алексея Балабанова «Брат». О том, как сложились судьбы актеров криминальной драмы об эпохе 90-х,– в материале «Газеты.Ru».

Сергей Бодров — Данила Багров

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Главную роль в обеих картинах исполнил Сергей Бодров. По сюжету его герой Данила Багров вернулся с Первой чеченской войны и оказался втянут в бандитские разборки. До сих пор персонаж остается «родным» для многих российских зрителей, как и произнесенные им в диалоге с американцем слова, что сила – в правде, а не в деньгах.

Воспитанный в интеллигентной московской семье режиссера Сергея Бодрова-старшего и искусствоведа Валентины Бодровой, он также избрал для себя творческую профессию. Несмотря на диплом МГУ по истории и теории искусства, Бодров пошел по стопам отца, дебютировав в кино в качестве актера в «Кавказском пленнике». Однако именно образ Данилы Багрова в дилогии Алексея Балабанова стал по-настоящему культовым. Вскоре кумир миллионов и сам выступил в качестве режиссера со своей первой и единственной ленты «Сестры». Следующей картиной Бодрова должна была стать мистическая притча «Связной», во время создания которой в 2002 году он погиб со своей съемочной группой при сходе ледника в Кармадонском ущелье. Трагическая смерть потрясла всю страну. Бодрову было всего 30 лет. У актера осталось двое детей. В настоящее время его дочь Ольга снимается в кино, а сын Александр не так давно выпустил музыкальный альбом.

Виктор Сухоруков — Виктор Багров

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Всенародную славу Виктору Сухорукову принесла роль брата главного героя, киллера по кличке Татарин. Созданный Сухоруковым образ оказался настолько убедительным, что в продолжении роль Татарина расширили.

Детство Сухорукова было непростым: артист родился в небогатой семье, активно участвовал в воспитании младших брата и сестры, помогал родителям. Совмещая учебу в вечерней школе с работой на фабрике, он не оставлял мечту стать актером. После службы в армии Сухоруков некоторое время работал электриком и готовился к поступлению в театральный вуз. Удача улыбнулась, и он поступил в ГИТИС. Известность актеру принесло сотрудничество с Балабановым, у которого он снялся в «Брате», «Жмурках», а также нуаре «Про уродов и людей».

Сейчас 70-летний актер продолжает сниматься в фильмах, причем не только в амплуа злодея. Среди его наиболее ярких работ — роль наследника российского престола в исторической драме «Бедный, бедный Павел» Виталия Мельникова, директора сталелитейного завода в «Не хлебом единым» Станислава Говорухина, образ настоятеля монастыря в «Острове» Павла Лунгина, а также Генриха Гиммлера в «Рае» Андрея Кончаловского.

О личной жизни Сухоруков говорить не любит. У него нет супруги и детей. Однако артист активно участвует в воспитании своего племянника.

Светлана Письмиченко — Света, водитель трамвая

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Светлане Письмиченко в «Брате» досталась роль водителя трамвая Светы. Ее героиня спасает от убийц Данилу Багрова, у них завязывается короткий роман. При подготовке к роли девушка специально научилась водить общественный транспорт. В настоящее время на ее счету съемки в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила» и экранизации «Морфий» Балабанова. Кроме того, актриса играла в Театре им. Ленсовета, а также подарила свой голос Нюше из мультсериала «Смешарики». У Письмиченко двое детей и муж.

Сергей Мурзин — бандит Круглый

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Роль главаря преступной группировки по прозвищу Круглый, запомнившегося зрителям благодаря специфической манере изъясняться поговорками, исполнил Сергей Мурзин. Образ бандита получился настолько удачным, что актера стали часто приглашать в криминальные детективы («Убойная сила», «Крот», «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Generation П» и другие проекты со схожей тематикой). В 2011 году актер женился в третий раз. У него четверо детей от разных браков.

Мария Жукова — тусовщица Кэт

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Мария Жукова запомнилась зрителям в роли наркозависимой тусовщицы Кэт, которая помогает прибывшему в Санкт-Петербург Даниле не потеряться в большом городе. Однако, вопреки ожиданиям, после успеха картины Балабанова уроженка Якутии не стала востребованной актрисой. Среди ее последних работ – эпизодические роли в «Затмении» и «Троцком». В середине 1990-х она вышла замуж, взяв фамилию мужа — Милютина. Уже во время съемок «Брата» она была беременна. После выхода в прокат у актрисы родился сын.

Юрий Кузнецов — немец Гофман

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Еще до съемок в «Брате» Юрий Кузнецов был известен зрителям благодаря роли Мухомора в «Улице разбитых фонарей», а также фильму «Мой друг Иван Лапшин» Алексея Германа. В криминальной драме Балабанова ему досталась роль живущего на улице немца Гофмана, которого Данила спасает от угрожавшего ему рэкетира. Бездомный торговец, который выживает за счет продажи старых вещей, посвящает героя в тонкости жизни в Петербурге: «Город — это страшная сила, а чем больше он, тем он сильнее. Он засасывает. Только сильный может выкарабкаться». Кстати, в свой культовый фильм режиссер пригласил настоящих бродяг, поэтому, по словам актера, ему пришлось настолько войти в образ, чтобы они действительно поверили, что он «свой» и живет на улице.

Сегодня на счету Кузнецова более 150 ролей в кино, а среди недавних работ — «Дуэлянт», «Елки последние», «Огонь» и «Контакт». Кузнецов был дважды женат. От первого брака родилась дочь, а во втором он воспитывал приемного сына. В 2012 году актер пережил смерть жены.

Дарья Юргенс — секс-работница Мэрилин (Даша)

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Одним из самых ярких персонажей в «Брате 2» стала героиня Дарьи Юргенс, сыгравшей русскую иммигрантку, которая была вынуждена зарабатывать проституцией в США. Однако после встречи с Данилой Багровым она решает вернуться на родину. Кстати, ранее актриса уже сотрудничала с Балабановым в картине «Про уродов и людей». Одна из недавних работ актрисы — историческая драма «Зоя», в которой она предстала в роли матери главной героини Зои Космодемьянской. Помимо работ в кино, Юргенс играла в спектаклях Молодежного театра на Фонтанке. У актрисы есть любимый человек, а также сын и дочь.

Кирилл Пирогов — Илья Сетевой

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Кирилл Пирогов запомнился зрителям в роли работника музея и друга Данилы Багрова, с которым они вместе служили. Помимо съемок во второй части «Брата», актер играл в «Жмурках», «Питер FM», «Обитаемом острове», а также телесериалах «Азазель» и «Макмафия». Кроме того, он участвовал в театральных постановках, создании ряда аудиокниг и радиоспектаклей. О личной жизни Пирогова ничего не известно.

Александр Дьяченко — братья Громовы, хоккеист Громов / охранник Громов

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Второго друга и сослуживца Багрова сыграл Александр Дьяченко. Он же исполнил роль брата-близнеца Громова, хоккеиста НХЛ, который был связан кабальным контрактом с американским бизнесменом. Кстати, в реальной жизни Дьяченко также любил хоккей и был агентом российских хоккеистов. Первое инженерное образование он получил в России, а в 1993 году переехал в Колумбийский университет в Нью-Йорке, где окончил актерский факультет. Помимо дебютной роли в «Брате 2», Дьяченко сыграл во множестве фильмов и сериалах, среди которых «Звезда», «Мажор», «Макмафия» и «Грозный». Он также занимается музыкой, выступая с концертами в рок-группе Antigo. Известно, что актер был 9 лет женат на гречанке, однако брак распался. В 2019 году на интервью «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым Дьяченко признался, что у него есть любимый человек.

Ирина Салтыкова — в роли самой себя

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Также во второй части «Брата» сыграла экс-солистка группы «Мираж» Ирина Салтыкова, представшая возлюбленной Данилы Багрова. После выхода фильма певица несколько раз появлялась в эпизодических ролях, однако гастрольный график не позволял полностью посвятить себя актерской профессии. Она была замужем за музыкантом Виктором Салтыковым, в браке с которым у нее родилась дочь Алиса. Судя по Instagram, певица активно занимается продвижением музыкальной карьеры дочери, а также владеет собственным салоном красоты.

Помимо Салтыковой, в обоих фильмах в камео появились лидер «Наутилиус Помпилиус» Вячеслав Бутусов, телеведущие Леонид Якубович и Валдис Пельш, хоккеисты Алексей Морозов, Дарюс Каспарайтис и другие знаменитости.