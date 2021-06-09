Кругом обман: как сериал «Локи» ломает вселенную Marvel

Действие сериала стартует сразу же после побега Локи из-под стражи во время битвы за Нью-Йорк — точнее, ее альтернативной версии из фильма «Мстители: Финал». Если помните, там супергерои отправились в прошлое, чтобы предотвратить катастрофу за авторством Таноса и даже схватили Локи, но тот смог сбежать и прихватить с собой Тессеракт — могущественный камень пространства.

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Так вот, бог из Асгарда телепортировался в пустыню Гоби на территории Монголии, но там его достали сотрудники Управления временными изменениями (УВИ), арестовали и забрали с собой. УВИ — это древнейшая организация, которая следит за ходом временного континуума и охотится за людьми, которые собираются нарушить хронологию вселенной, что может привести к катастрофическим последствиям в виде глобальной вселенской войны. Локи приговаривают к казни, однако майор Мобиус (Оуэн Уилсон) ее отменяет и полунамеками предлагает сводному брату Тора сотрудничать с организацией. В этой непростой и необычной для себя обстановке Локи проведет шесть серий по 50 минут.

close Кадр из сериала «Локи» (2021) Кадр из сериала «Локи» (2021) Disney+

Отдельный сериал про бога обмана изначально был беспроигрышным вариантом для Marvel. Это же Локи! Один из самых интересных, многогранных и живых персонажей всей кинематографической вселенной. Плюс ко всему, это значит, что Тома Хиддлстона на экране будет много.

Если бы создатели руководствовались примерно такими идеями, «Локи» бы провалился. Каким бы прекрасным актером ни был Хиддлстон и как бы ни был прописан его персонаж, все-таки для длинного формата в несколько 50-минутных серий этого маловато. И тут на выручку пришел Оуэн Уилсон. Брайану Крэнстону был необходим Аарон Пол, Мэттью Макконахи — Вуди Харрельсон, а Хиддлстону по той же причине нужен Уилсон.

Его майор Мобиус выполняет очень важную функцию в развитии главного персонажа — раскрывает мотивацию Локи, объясняет поступки и даже немного приоткрывает его внутренний мир. Поначалу может возникнуть вопрос, а зачем это делать — ведь про Локи и так все известно, и он один из самых подробно прописанных героев MCU. Но взявшему курс на очеловечивание супергеройской вселенной Тому Файги было необходимо приземлить и самого бога обмана. Именно с этой задачей лучше всего справляется Мобиус, постоянно без намеков спрашивая о эмоциях, мотивах и реакциях бога на те или иные действия. И добивает показом не самых приятных эпизодов из его прошлого.

close Кадр из сериала «Локи» (2021) Кадр из сериала «Локи» (2021) Marvel Studios Inc.

В чистом остатке получается, что «Локи» лучше всего работает в жанре бадди-коп-муви. Конечно, такого не будет, но очень бы хотелось увидеть классический процедурал, где напарники Локи и Мобиус ловят темпоральных бандитов и сохраняют целостность хронологии вселенной. Какие-то элементы жанра, безусловно, будут присутствовать, но, являясь каноном MCU, «Локи» все-таки будет двигать вперед всю огромную махину киновселенной Marvel.

При просмотре нового сериала больше всего сравнений напрашивается с «ВандаВижен», и как ни удивительно, во много в пользу последнего. Чисто технически «ВандаВижен» выглядит лучше — заигрывания с жанрами и воспроизведение ситкомов разных десятилетий удались великолепно. Однако хватает отличной работы художников и декораторов и у «Локи». Управление временными изменениями выдержано в духе ретрофутуризма, и у поклонников жанра сразу возникнут соответствующие ассоциации. Здесь можно найти устройства, похожие на роботов из игры «Fallout: New Vegas», и декорации, напоминающие выдающийся «Легион» Ноа Хоули. При желании даже можно обнаружить оммаж на «Бразилию» Терри Гиллиама. Но «ВандаВижен» в этом аспекте смотрится лучше.

close Кадр из сериала «Локи» (2021) Кадр из сериала «Локи» (2021) Marvel Studios Inc.

Главный же плюс «Локи» в разрезе текущей линейки сериалов MCU — динамичность. И это перевешивает все. Шоу не затягивает знакомство с героями, не нагнетает тайн на протяжении нескольких серий, а буквально со старта дает высокую плотность событий. В течение первой минуты нам показывают кусок из «Финала», где Локи сбегает с Тессерактом. Еще через две — его арестовывают сотрудники УВИ. А еще через три — вываливают кучу информации о том, что это за организация, гиперболизированно описывают непробиваемую бюрократию внутри (тот самый привет Гиллиаму) и ставят Локи в крайне дискомфортные условия. Все это смотрится динамично и легко — и выгодно отличается от предыдущих сериалов Marvel.

К форме шоу придраться невозможно, но содержание вызывает вопросы. Точнее — один, но глобальный. В какой-то момент Локи во время разбирательства справедливо спрашивает у судьи Равонны Рейнслейер, а почему именно его арестовало УВИ. Ведь Мстители отправились в прошлое и нарушили хронологию, в то время как Локи просто сбежал из-под стражи и уж точно не собирался путешествовать во времени. И на это бог обмана получает ответ, что путешествие во времени Мстителей было предопределено континуумом, а побег Локи — нет.

close Кадр из сериала «Локи» (2021) Кадр из сериала «Локи» (2021) Marvel Studios Inc.

В одно мгновение, из-за одной брошенной фразы, логика рассыпается — и не только сериала, а вообще всей MCU. Собственно, в этом и заключается тот самый один глобальный вопрос — и по совместительству претензия. Вводя во вселенную такую организацию, как УВИ, создатели по сути лишили всех героев свободы выбора. Все решения всех персонажей предопределены — Стив Роджерс не мог отказаться от эксперимента военных, Тони Старк не мог не попасть в плен к террористам, а Брюс Беннер не мог не полюбить Черную Вдову.

Локи сошел с рельсов, и его тут же задержали. Выглядит как сценарный костыль, причем не лучшего качества. И речь здесь не о том, что вообще не надо было связываться с Управлением временными изменениями — эту организацию просто не стоило наделять прямо-таки божественными полномочиями. Правда, есть надежда, что в дальнейшем логику исправят, потому что Мобиус в одном эпизоде уж слишком нарочито вдалбывает в голову Локи, что быть злодеем — его судьба.

Как итог, «Локи» выглядит отличным, интересным, динамичным сериалом вне контекста. И, пожалуй, так его и следует смотреть. Но как часть глобальной вселенной он как раз ломает целостность континуума, за которую так ратует Управление временных изменений.