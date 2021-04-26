Доронина может вернуться к управлению МХАТ им. Горького

Пресс-секретарь МХАТ имени Горького Виктория Мусина-Пушкина заявила, что речь идет лишь об изменениях в уставе, по которым директор получает более широкие полномочия — от распоряжения финансами до принятия на работу худрука по согласованию с Министерством культуры.

«Руководить театром будет Олег Михайлов. На нем будут лежать финансовые, хозяйственные вопросы, которыми раньше занимался Эдуард Владиславович. Ни для Эдуарда Боякова, ни для его заместителя Захара Прилепина, ни для труппы ничего не меняется. Татьяна Васильевна (Доронина) как была президентом театра, так им и остается», — ответили в пресс-службе.

По словам Мусиной-Пушкиной, теперь Бояков займется только творческими вопросами. «Уже никакие бумаги и административные вещи больше не будут отнимать у него время», — утверждает пресс-секретарь.

Реклама

Пиар-директор театра Вадим Ампелонский также заявил, что изменение устава не повлияет на уход Эдуарда Боякова с поста худрука.

«Все на месте, все работают, никуда не собираются. Татьяна Васильевна как была, так и есть президент МХАТ им. Горького», — сказал Ампелонский.

При этом актер театра Александр Титоренко рассказал, что не знает о дальнейшей судьбе художественного руководителя театра Боякова, который пока остается на своей должности.

«Пока неизвестно, [покинет ли он театр]. Есть слух, совершенно не проверенный, что он хочет бороться, делать заявление на канале. В настоящее время Михайлов, ставленник Боякова, исполняет обязанности директора театра. Не знаем, во что это выльется. Сможет ли Татьяна Васильевна, зная про него все, работать с ним?» — отметил Титоренко.

Титоренко, ранее выступавший против руководства Боякова, подчеркнул, что в театре ждут возвращения Татьяны Дорониной.

Актриса покинула пост худрука МХАТ им. Горького, на котором находилась практически 40 лет, в 2018 году. Специально для нее тогда был введен новый пост — президента учреждения. Однако главным в театре после изменений, как считается, фактически стал Бояков.

«Все мы в радостном предощущении. Пока испытываем сдержанную радость. Но официально пока не подтверждено, что Татьяна Васильевна будет руководить театром. Мы же ждем этого давно. Давайте пока наберемся терпения», — сообщил Титоренко.

Ранее РБК со ссылкой на пресс-службу Минкульта сообщил, что в устав театра были внесены изменения после проверки и выявленных в ходе нее нарушений. Согласно источнику, руководить МХАТ имени Горького будут теперь директор и президент. Временно обязанности директора исполняет заведующий труппой Олег Михайлов, эту должность он занял еще в начале года.

В прошлой версии устава говорилось, что руководство деятельностью театра осуществляет художественный руководитель. Президент МХАТ им. Горького в уставе не упоминался.

В конце 2020 года Минкульт выявил нарушения в ходе проверки деятельности театра, в том числе в расходовании средств на оплату труда, использовании средств президентского гранта и осуществлении государственных закупок.