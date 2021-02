Серж Танкян, Леди Гага, A$AP Rocky: как западные звезды сотрудничали с россиянами

Саша Бортич и Серж Танкян

Российская актриса Александра Бортич снялась в клипе лидера группы System of a Down Сержа Танкяна на песню «Elasticity». Продюсер клипа Илья Найшуллер рассказал «Газете.Ru», что получил предложение выпустить музыкальное видео от Танкяна. Историю для него придумал режиссер Влад Каптур, после чего встал вопрос, кого пригласить на главную роль.

«Я подумал, что для истории нужно взять кого-то интересного. Подумал — кого сюда можно позвать? И вспомнил, что у Саши Бортич, с которой мы раньше работали на «Я худею», видел пост с концерта System of a Down пару лет назад. Я подумал — вот! Хотелось взять кого-то, кто испытывал бы еще и энтузиазм по отношению к группе, это было важно. Не просто артист, а хороший артист, который еще положительно относится к творчеству. Я позвонил, она сразу сказала «Да», и поехали снимать», — вспомнил Найшуллер.

По его словам, Танкян к тому моменту уже видел фильм Анны Меликян «Про любовь» и был знаком с самой Бортич.

«Я просто описал для лейбла, что мы будем делать, короткий брейкдаун сценария. А для незнающих было очень легко объяснить — девушка только что сыграла в самом кассовом русском фильме («Холоп»), пожалуйста. Это все упрощает для людей, которые не знают — ты видишь статистику», — добавил Найшуллер.

Дима Билан и Анастейша

Следующим шагом на Запад после победы на «Евровидении» стал для Димы Билана дуэт с певицей Анастейшей. Он снялся в главной мужской роли в ее клипе «Safety», работа над которым прошла в Барвихе. Во время съемок Билан получил ожог сетчатки глаза из-за света софитов, однако в 2010 году они вместе представили клип на песню на премии «Муз-ТВ».

«Я просто в восторге от Димы! Он невероятно одаренный — в нем столько страсти, позитивной энергии, это что-то фантастическое! Он поет вживую и передает эту веселую, счастливую энергию зрителям. При этом — что редкость в наши дни — он очень добрый, неиспорченный человек, настоящий джентльмен», — рассказала Анастейша в интервью продюсеру Билана Яне Рудковской.

В 2019 году Анастейша спела «Safety» вместе с голограммой Билана на церемонии награждения теннисного турнира St. Petersburg Open.

Аркадий Бахтин и Lady Gaga

В 2010 году Lady Gaga выпустила клип на новую песню «Alejandro», съемки которого длились полгода. На седьмой минуте в кадре появляется бизнесмен Аркадий Бахтин. По словам источников в съемочной группе, мужчина попал на площадку «как чей-то знакомый» и специально ради него в клипе переделали одну из сцен.

«Да, я снялся в этом клипе, но никаких подробностей по этому поводу рассказывать в силу некоторых причин не могу», — прокомментировал бизнесмен свое участие в клипе.

Георгий Гаврилов и DMX, Wu-Tang Clan, Пафф Дэдди, Джей-Зи, Мэрайа Кэри

Третий муж Маргариты Тереховой режиссер Георгий Гаврилов успел представить в СССР только один фильм до отъезда за границу — «Исповедь. Хроника отчуждения». После переезда в США Гаврилову удалось поработать со звездами международного масштаба — он снимал клипы для DMX, Wu-Tang Clan, Паффа Дэдди, Мэрайи Кэри, Джея-Зи и многих других. Всего в качестве продюсера или режиссера он принял участие в создании около 50 клипов для MTV .

«Язык видеоклипа — это сплошные спецэффекты, парад спецэффектов. И при съемке, и в монтаже. И при перегоне с пленки на видео. Здесь масса трюков и хитростей, которым нигде не учат. Их необходимо изучать самому, изобретать на съемке, часто буквально «выдавливать» из группы. В России мы привыкли снимать со своей командой, состоящей из единомышленников. Здесь это почти невозможно», — рассказывал он.

Анастасия Бурдина, Татьяна Мартынова и OK Go

Идея клипа, чье действие происходило бы в условиях невесомости, пришла в голову участнику группы OK Go Дэмиену Кулашу еще в 2000-х. В 2015 году музыканты получили предложение снять видео на песню «Upside Down & Inside Out» на базе Центра подготовки космонавтов им. Гагарина. Съемки проходили на борту самолета-лаборатории Ил-76МДК, а моделирование состояния невесомости было достигнуто за счет полета самолета по особой траектории. В роли стюардесс в клипе снялись российские воздушные гимнастки Анастасия Бурдина и Татьяна Мартынова.

«Это был уникальный, сложный и незабываемый опыт. Очень счастливы, что именно мы совершили такие сьемки впервые в мире! Это огромная честь и гордость. Я на частичку стала ближе к мечте — к космонавтике!» — отзывалась о съемках Бурдина.

Дмитрий Маток и A$AP Rocky

В августе 2019 года рэпер A$AP Rocky опубликовал тизер клипа на песню «Babushka Boi», в котором он отбивал чечетку под трэп-версию культовой «Мурки». Рэп под бит для этого видео исполнил Дима Маток, который выпускает свой материал под псевдонимом MATXX. По его словам, A$AP Rocky не выходил на связь лично с ним — ему поставил «Мурку» продюсер Миша lildozzzhd, когда американец приехал в Москву.

«Как раз тогда Миша показал бит «Мурки», который должен был стать джинглом, а мы накидали на него текст и отправили запись менеджерам Ракима на утверждение. Съемка, к сожалению, не состоялась, но A$AP Rocky заценил трек и сказал, что хочет использовать ее в своем клипе. Так Миша его подарил», — рассказывал Маток.

Антон Рева и Post Malone

Художник и фотограф Антон Рева переехал из Ставрополя в Москву в середине 2010-х годов. В 2019 году он вышел на международный уровень благодаря обложкам для Post Malone и Young Thug Goodbyes. После успеха на Западе Рева продолжил параллельно сотрудничать с российскими исполнителями, среди которых были Pharaoh, Face, группа «Мальбэк» и другие.

«Меня вдохновляет практически все, что связано со временами расцвета авангарда. Я искренний ценитель характера творчества дадаистов и всей абстрактной (и не совсем) русской поэзии. Меня вдохновляет абсурдность идей, проносящая художника через манию и страсть к настоящему открытию. Меня вдохновляет любовь, необъяснимость, мистичность, неопределенность, витание в облаках», — рассказывал Рева об источниках своего вдохновения.