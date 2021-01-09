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«Дети умнее взрослых»: режиссер «Души» о секрете успеха Pixar

Интервью с режиссером мультфильма «Душа» Питом Доктером

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В январе на российские экраны выходит «Душа», новый проект студии Pixar — возможно, самый необычный в сюжетном плане за всю истории анимации. В преддверии премьеры режиссер мультфильма Пит Доктер (обладатель «Оскара», создавший «Вверх» и «Головоломку») рассказал «Газете.Ru», почему при работе над картиной не ориентировался исключительно на детскую аудиторию, как рефлексирует по поводу потраченного времени, а также чем его шокирует кино в эпоху коронавируса.
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Об опасениях, что сюжет «Души» может быть слишком сложным для детской аудитории:

Мы определенно пытались создать мультфильм для всех. Конечно, кто-то скажет, что когда ты пытаешься делать что-то для всех, ты делаешь это для никого. Но когда я начинаю работу над новым проектом, на месте аудитории я представляю самого себя. И стараюсь сделать продукт, которым я бы лично был заинтригован. Это необходимо, чтобы оставаться вовлеченным в работу над ним на протяжении всех четырех-пяти лет.

Помимо этого, помогает наличие собственных детей (у Доктера два ребенка — Николас и Эли, последняя стала прототипом главной героини в «Головоломке»; примечание «Газеты.Ru»). Потому что, создавая мультфильм, ты задумываешься: «А как бы мне их заинтересовать, как сделать так, чтобы они все поняли?»

На мой взгляд, у Pixar отлично получается именно визуализация [историй]. Ведь если я попытаюсь объяснить вам на словах сюжет той же «Головоломки», он покажется вам ужасно запутанным. Однако если я просто покажу сам мультфильм, вы все поймете. Я к тому, что у нас были четырехлетние дети, которые могли с легкостью описать историю, потому что полностью в ней разобрались при просмотре. Думаю, это правильный путь — делать мультфильмы для всех, а не исключительно для детской аудитории. К тому же, дети такие же умные как мы, взрослые. А временами даже умнее. Например, некоторые моменты «Души» оказались слишком запутанными для наших продюсеров. А пятилетние дети поняли их без проблем (смеется).

О философии и теологии в мультфильме:

Мы провели тонну исследований, чтобы понять, как разные религии отвечают на эти вопросы [о том, что есть после смерти, а также природе души]. Но единого ответа не нашлось. На эту тему отлично сказал раввин, с которым я общался: «Поговорите с тремя евреями, и вы получите четыре мнения» (улыбается).

Но наш мультфильм больше философский, чем теологический. Он пытается ответить на вопрос: зачем мы живем? И что в нашей жизни является действительно важным? Возможно, это страсть? Если говорить за себя, то я вырос влюбленным в анимацию. И занимаюсь этим уже 30 лет. Но все равно у меня бывают дни, когда я задаю себе вопрос: а правда ли это занятие полностью удовлетворяет меня и является наилучшим использованием времени, которое мне отведено?

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Кадр из мультфильма «Душа» (2020) Кадр из мультфильма «Душа» (2020)
Кадр из мультфильма «Душа» (2020)

Кадр из мультфильма «Душа» (2020)

Walt Disney Pictures

О теории, что «Вверх», «Головоломка» и «Душа» — трилогия, исследующая соответственно сердце, сознание и душу:

Это не так (смеется). В основе каждой из этих историй лежат свои идеи и вопросы, которые по своему интригуют. Но можно сказать, что «Головоломка» оказалась некой тренировочной площадкой для «Души» с ее непростой задумкой. В каком-то смысле опыт работы с абстрактными героями и мирами, полученный нами во время создания «Головоломки», подготовил нас для этого мультфильма.

О главном герое афроамериканце:

Нам очень повезло, что у нас был шанс рассказать эту историю. Она охватывает большую часть той культуры, которая не так много была представлена в продуктах Pixar. Стыдно, что это заняло так много времени.

О текущей потребности Pixar в кинотеатрах с экономической и художественной точек зрения:

Наш нынешний курс опирается на идею показа проектов на большом экране — и в художественном, и в коммерческом плане. Из-за пандемии нам пришлось заканчивать «Душу» удаленно, однако даже в такой ситуации мы решили получить специальное разрешение, благодаря которому можно было просмотреть финальную версию мультфильма в нашем кинозале. Естественно, в масках.

Большой экран передает детали, которые невозможно разглядеть на смартфоне или ПК (по причине коронавируса «Душа» не вышла в офлайн-прокат США, сразу дебютировав на стриминге Disney+ — «Газета.Ru»). Хотя, конечно, многим наши проекты нравятся и при домашнем просмотре.

О плюсах анимации и просмотре кино в эпоху коронавируса:

У нас была возможность продолжить работу, когда многим коллегам из живого кино пришлось взять паузу. В этом плане нам очень повезло.

Мы живем в очень странное время. В частности, сейчас при просмотре кино, которое было снято до пандемии, меня шокирует, когда герои на экране обнимаются или даже жмут друг другу руки. Не всегда получается реагировать на это спокойно — так, как раньше.

Российская премьера «Души» состоится 21 января.

В центре сюжета мультфильма лежит история джазового музыканта по имени Джо. Несмотря на определенный талант и немалый возраст, он до сих пор не сумел реализовать себя в жизни — мечта выступать на сцене так и прозябает в категории «несбывшиеся», вместо большой карьеры артиста ему приходится учить музыке детей в школе (причем некоторым из них явно медведь наступил на ухо). Но в один день жизнь главного героя резко обрывается: он успешно проходит кастинг в ансамбль мечты и... по неосторожности проваливается в люк. Теперь Джо это уже не Джо, а его душа, которая из-за нежелания оказываться в раю (или того хуже) случайно попадает в так называемое Великое До, где другие души определяются с мирскими увлечениями и стремлениями. Здесь он знакомится с упрямой 22-й, душой, которая все никак не хочется покидать Великое До и которую абсолютно ничего из земного не интересует. Но благодаря друг другу они оба взглянут на прежнее существование абсолютно иначе.

В оригинале голосами героев говорят Джейми Фокс и Тина Фей.

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