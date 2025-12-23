ДОМ.РФ и «Ингосстрах» подписали меморандум о стратегическом партнерстве

ДОМ.РФ и «Ингосстрах» займутся разработкой новых финансово-страховых продуктов и привлечением инвестиций в проекты, улучшающие качество жизни граждан. Об этом сообщает пресс-служба страховой компании.

Подписанный сторонами меморандум о стратегическом сотрудничестве предполагает реализацию совместных инициатив в нескольких направлениях: от внедрения страховых решений в ипотечное кредитование, секьюритизацию и лизинг техники до финансирования строительства, а также развития социальной, медицинской и жилищной инфраструктуры в регионах России.

«Мы видим огромный потенциал развития бизнеса с «Ингосстрахом». Уверены, что высокая совместимость наших бизнес-моделей, лидирующие позиции на рынках присутствия, уникальные технологические решения и усилия наших команд приведут к улучшению клиентского пути для наших клиентов, расширению масштабов бизнеса и клиентской базы, росту рентабельности, и, как следствие, повышению акционерной стоимости наших компаний», — заявил заместитель гендиректора ДОМ.РФ Максим Грицкевич.

Отмечается, что компании уже сотрудничают на рынках капитала. Так, с 2019 года «Ингосстрах» участвует в размещениях долговых инструментов группы ДОМ.РФ, а в 2025 году УК «Ингосстрах-Инвестиции» стала одним из якорных инвесторов IPO ДОМ.РФ.

«Оценивая банковские и небанковские бизнес-линии ДОМ.РФ в ходе IPO мы увидели не только очень эффективную компанию с высоким потенциалом роста, но и много синергий с нашим традиционным страховым бизнесом «Ингосстраха». Вместе мы создадим уникальные для России комплексные продукты в сфере жилья — важнейшей для каждого человека», — отметил директор инвестиционного департамента «Ингосстраха» Роман Семенихин.