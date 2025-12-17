В МЭА дали прогноз по добыче угля на 2025 год

МЭА: мировая добыча угля в 2025 году сохранится на уровне 2024 года

Объемы добычи угля в мире по итогам 2025 года ожидаются на уровне 2024 года. Об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

«Мировая добыча угля в 2025 году прогнозируется на уровне, аналогичном историческому максимуму, достигнутому в 2024 году. В первой половине 2025 года добыча угля в Китае выросла на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года», — говорится в сообщении.

В Китае ожидается рост показателей добычи на 1%. При этом Индии рост добычи угля, наблюдавшийся в последние годы, замедлится. В Индонезии добыча угля сократилась впервые с начала пандемии COVID-19. В США добыча угля будет увеличиваться из-за внутреннего спроса.

Специалисты пришли к выводу, что к 2030 году мировое производство угля немного снизится.

До этого вице-премьер российского правительства Александр Новак на седьмом российско-китайском энергетическом бизнес-форуме заявил, что в 2024 году объем экспорта российского угля в Китайскую Народную Республику превысил 78 миллионов тонн. Он подчеркнул наличие потенциала для углубления взаимодействия между двумя странами в сфере угольной промышленности.

