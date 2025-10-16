На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин оценил роль угля в мировом энергобалансе

Путин: уголь по-прежнему занимает весомую долю в мировом энергобалансе
true
true
true
close
Александр Казаков/РИА Новости

Уголь по-прежнему занимает весомую долю в мировом энергобалансе. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Российская энергетическая неделя», говорится в Telegram-канале Кремля.

«С учетом смещения глобальной деловой активности в АТР можно ожидать, что угольный рынок останется значимым, большим на десятилетия вперед», — заявил он.

Российский лидер попросил правительство держать ситуацию на контроле и вместе с бизнесом настраивать инструменты поддержки. Он добавил, что угольная отрасль должна повышать эффективность и конкурентоспособность.

Международный форум «Российская Энергетическая неделя» (РЭН) является одной из основных международных площадок для обсуждения тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. В мероприятии традиционно принимают участие руководители крупнейших компаний энергетической отрасли. Форум объединяет ученых, экспертов и журналистов из 80 стран.

До этого в пресс-службе Российского экологического оператора (РЭО) сообщили, что в России будет создана инфраструктура для переработки отходов угледобывающей промышленности.

Ранее в главном угольном регионе РФ выросло число остановленных предприятий.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами