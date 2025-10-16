Путин оценил роль угля в мировом энергобалансе

Уголь по-прежнему занимает весомую долю в мировом энергобалансе. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Российская энергетическая неделя», говорится в Telegram-канале Кремля.

«С учетом смещения глобальной деловой активности в АТР можно ожидать, что угольный рынок останется значимым, большим на десятилетия вперед», — заявил он.

Российский лидер попросил правительство держать ситуацию на контроле и вместе с бизнесом настраивать инструменты поддержки. Он добавил, что угольная отрасль должна повышать эффективность и конкурентоспособность.

Международный форум «Российская Энергетическая неделя» (РЭН) является одной из основных международных площадок для обсуждения тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. В мероприятии традиционно принимают участие руководители крупнейших компаний энергетической отрасли. Форум объединяет ученых, экспертов и журналистов из 80 стран.

До этого в пресс-службе Российского экологического оператора (РЭО) сообщили, что в России будет создана инфраструктура для переработки отходов угледобывающей промышленности.

Ранее в главном угольном регионе РФ выросло число остановленных предприятий.