Россия поставила в Китай более 78 млн тонн угля в 2024 году

Сергей Аверин/РИА Новости

В 2024 году объем экспорта российского угля в Китайскую Народную Республику превысил 78 миллионов тонн. Об этом заявил вице-премьер российского правительства Александр Новак на седьмом российско-китайском энергетическом бизнес-форуме, пишет «Интерфакс».

Новак подчеркнул наличие потенциала для углубления взаимодействия между двумя странами в сфере угольной промышленности.

«Россия является одним из ведущих производителей и поставщиков угля на мировом рынке, а Китай — крупнейшим потребителем. В этой связи видим перспективы наращивания поставок угля и продуктов его переработки в Китай до более 100 млн тонн в год», — отметил вице-премьер.

Он также добавил, что продолжается совместная разработка Зашуланского угольного месторождения, расположенного в Забайкальском крае.

До этого сообщалось, что по результатам третьего квартала 2025 года горнодобывающая компания «Мечел» зафиксировала добычу угля в объеме 1,28 млн тонн, что является самым низким показателем за последние десять с лишним лет. Этот объем на 16% меньше, чем во втором квартале текущего года, и на 55% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года, когда было добыто 2,89 млн тонн.

Ранее Путин оценил роль угля в мировом энергобалансе.

