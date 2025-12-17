Burberry подал несколько заявок в Роспатент на регистрацию товарных знаков

Британский люксовый бренд одежды, аксессуаров и парфюмерии Burberry подал три заявки на регистрацию товарных знаков названия, логотипа и узора тартан в Роспатент. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на базу ведомства.

Все заявки на регистрацию товарных знаков были поданы «Берберри лимитед» 15 декабря, уточнило агентство.

«Товарные знаки регистрируются по двум классам (№ 18 и 25) международной классификации товаров и услуг (МКТУ), которые включают изделия из кожи, аксессуары, обувь и головные уборы», — говорится в материале.

Весной 2022 года французско-американский косметический концерн Coty прекратил деятельность в России. Компания включает около 80 парфюмерных брендов, включая Burberry, Alexander McQueen, Bottega Veneta и другие.

До этого заявку на регистрацию товарного знака в Роспатент подала австрийская компания Swarovski. Заявка на регистрацию знака была подана 1 декабря 2025 года из Лихтенштейна.

Swarovski закрыл свои магазины и приостановил онлайн-продажу своей продукции на территории РФ в марте 2022 года. В июне 2023 года компания полностью ушла с российского рынка.

Ранее Marvel продлила действие двух товарных знаков в России.