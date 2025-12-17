На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
МТС возглавила рейтинг по цифровой безопасности пользователей

J'Son&Partners Consulting назвала МТС лидером по сервисам защиты абонентов
puli juli/Shutterstock/FOTODOM

МТС стала лидером по уровню цифровой безопасности абонентов среди операторов связи и экосистемных компаний. Это следует из результатов исследования J'Son&Partners Consulting, приведенных «Известиями».

В рамках анализа эксперты оценивали полноту набора сервисов и продуктов по защите пользователей, а также эффективность их работы.

По итогам исследования МТС набрала 45,8 балла из 50 возможных, заняв первое место в рейтинге. Вторую и третью позиции заняли «Мегафон» (36,2 балла) и Т2 (35,2 балла) соответственно.

Как отмечают аналитики, высокая позиция МТС во многом обусловлена работой сервиса для противодействия спаму и мошенничеству «Защитник». Согласно исследованию, компания демонстрирует комплексную функциональность сразу в нескольких категориях, включая сервисы защиты от спама и мошеннических действий.

Эксперты также указывают, что предложение МТС на рынке сервисов цифровой безопасности абонентов отличается полнотой, разнообразием и функциональностью.

Кроме того, J'Son&Partners Consulting провела тестирование антифрод-систем операторов, направленных на защиту пользователей от нежелательных и мошеннических звонков.

По результатам проверки МТС показала лучшие результаты по частоте срабатывания антифрод-защиты, скорости распознавания мошеннических схем во время разговора и точности работы систем.

По мнению исследователей, высокие показатели антифрод-тестирования обеспечены функцией «Безопасный звонок», входящей в сервис «Защитник». Механизм предупреждает абонента о возможном мошенничестве непосредственно во время звонка и позволяет пользователю самостоятельно принять решение о его прекращении.

