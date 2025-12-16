На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Платформа «А7» установила рекорд скорости международных переводов

Перевод средств между Россией и Китаем на платформе «А7» занял 1 час 40 минут
Shutterstock

Созданная банком ПСБ платформа трансграничных платежей «А7» установила рекорд скорости международных переводов, осуществив перевод в Китай за 1 час 40 минут, сообщает пресс-служба платформы.

В «А7» отметили, что такой результат стал беспрецедентным на рынке переводов между Россией и Китаем. Средняя скорость, которую предлагает компания, составляет 4 часа.

Также отмечается, что традиционно международные платежи занимают от одного до нескольких рабочих дней, а технология «А7» позволила ускорить процесс заведения средств получателю, сохраняя полный контроль и прозрачность исполнения платежа.

«Мы не только делаем переводы, мы меняем ожидания рынка от международных платежей. Наша рекордная транзакция до Китая показывает, что сочетать скорость, надежность и экономическую эффективность можно и нужно», — рассказал генеральный директор «А7» Илан Шор.

Комиссия компании на рынке международных переводов составляет 0,3% + НДС.

Напомним, платежная система «А7» была основана в октябре 2024 года с целью помочь российскому бизнесу быстро и безопасно проводить международные платежи. По данным пресс-службы, ежедневно «А7» проводит более 2000 операций по всему миру.

