В России усилят развитие беспилотных технологий

Российские производители беспилотных технологий получат поддержку
Shutterstock

Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ), ПСБ и Федеральный центр беспилотных авиационных систем (ФЦ БАС) поддержат отечественных производителей беспилотников, их внедрение в гражданскую сферу, а также создание условий, при которых новые разработки смогут быстрее проходить экспертизу, испытания и находить заказчиков. Об этом сообщили пресс-службы компаний.

Сообщается, что стороны уже подписали соглашение о сотрудничестве для развития беспилотных систем гражданского и двойного назначения.

«Развитие отечественных инновационных проектов в сфере специальных технологий — важная часть работы ПСБ и наш вклад в поддержку суверенитета страны. В рамках соглашения мы создадим новые гибкие механизмы оценки экономической эффективности, отбора и оперативного финансирования перспективных проектов, важных для национальной безопасности, обеспечим условия для их быстрого внедрения и масштабирования», — сообщил первый заместитель председателя ПСБ Олег Барыбин.

Андрей Безруков, председатель правления ЦБСТ, отметил, что центр возьмет на себя ключевую работу по экспертизе и проверке технологий. В частности, обеспечит заказчиков объективной экспертизой, опираясь на опыт и компетенции резидентов центра.

«Гражданский рынок применения беспилотных авиационных систем сейчас находится на ранней стадии своего формирования, и применение беспилотников пока носит преимущественно экспериментальный характер. При этом значительный потенциал роста не вызывает сомнений. Совместно с Минпромторгом России и отраслевыми министерствами мы выявили перспективные рынки для применения дронов с высокой экономической эффективностью», — добавил генеральный директор Федерального центра беспилотных авиационных систем Максим Авдеев, отметив, что усилия будут направлены на активизацию вхождения производителей и эксплуатантов БАС на данные рынки.

