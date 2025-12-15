Сбер и Т-Банк запустили межбанковские переводы между физлицами по QR-коду

Сбер и Т-Банк внедрили совместную технологию межбанковских переводов по QR-коду. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

Старший вице-президент, глава блока «Транзакционный банкинг» Сбера Дмитрий Малых напомнил, что раньше QR-код на перевод, созданный в «СберБанк Онлайн», был доступен только клиентам Сбера.

«Теперь один и тот же код, сформированный в приложении Сбера, смогут сканировать и клиенты Т-Банка через приложение своего банка, и наоборот. Это делает переводы по QR-коду более универсальным и технологичным инструментом и расширяет возможности для удобных и быстрых переводов между людьми», — отметил он.

В банке уточнили, что клиенты обоих банков смогут отправлять деньги друг другу без ввода реквизитов, номеров телефонов или поиска контактов. Отмечается, что решение ориентировано на удобство физических лиц и микробизнеса. Оно особенно актуально при сборе средств от нескольких человек, использующих разные банковские приложения. Технология исключает ошибки при ручном вводе данных и снижает риск перевода не тому получателю.

Кроме того, покупатели могут мгновенно оплачивать товары и услуги: достаточно навести камеру смартфона или открыть приложение Сбера или Т-Банка и отсканировать QR-код продавца. Предполагается, что это упростит самозанятым и малому бизнесу прием платежей без дополнительного оборудования.

В Сбере рассказали, что QR-код можно сгенерировать в банковском приложении, показать с экрана или распечатать, отправить в мессенджеры и соцсети, а также сканировать как через банковское приложение, так и через стандартную камеру телефона.