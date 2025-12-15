На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Альфа-Банк в третий раз провел отраслевую премию «Цифровой лидер»

Альфа-Банк назвал «цифровых лидеров» среди бухгалтеров
puli juli/Shutterstock/FOTODOM

Альфа-Банк в третий раз вручил отраслевую премию «Цифровой лидер» бухгалтерам и финансовым специалистам. Об этом сообщается на сайте банка.

Лауреатами стали самые активные пользователи цифровой платформы «Альфа-Бизнес». Их определили по данным ежедневной активности: частоте и разнообразию операций — от платежей и подачи заявок до подписания документов через веб- и мобильный банк.

В 2025 году победителями стали Людмила Епишкина и Маргарита Горячева из Москвы, а также Динар Ямалов из Казани. Награждение прошло в рамках IX всероссийской бухгалтерской конференции «БухСовет-2026».

Как подчеркнули в банке, бухгалтеры являются ключевыми пользователями корпоративных финансовых сервисов. Отмечается, что их работа с большими объемами данных напрямую влияет на выбор банка компаниями и формирует требования к удобству и эффективности digital-решений.

«Завершив переход всех клиентов на единую платформу, мы начали следующий этап — персонализацию сценариев работы. И первыми здесь, безусловно, идут бухгалтеры — самые активные и самые требовательные пользователи интернет-банка, чья ежедневная работа формирует стандарты удобства», — сказал руководитель департамента развития цифровых каналов юридических лиц Альфа-Банка Сергей Паршиков.

В Альфе уточнили, что в скором времени банк запустит персонализированный режим в «Альфа-Бизнес» для бухгалтеров. Интерфейс будет адаптирован под конкретные роль и задачи, что снизит когнитивную нагрузку и ускорит выполнение операций.

Напомним, премия «Цифровой лидер», учрежденная в 2024 году, направлена на поощрение вклада бухгалтерского сообщества в цифровизацию финансовых процессов и стимулирование использования digital-инструментов.

