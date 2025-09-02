Средняя зарплата россиян резко выросла

За год средняя зарплата россиян выросла на 14,5%, до 96,22 тыс. рублей по итогам первого полугодия 2025 года, оценил для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Важно, что во втором квартале средняя зарплата достигла 100 тыс. рублей и превысила аналогичное значение второго квартала 2024 года на 13,53 тыс. рублей (или на 14,9%). Причем можно говорить об ускорении темпов прироста размеров средних зарплат, так как в первом квартале мы видели прирост на 13,8%. За три месяца средняя зарплата увеличилась на 7,7 тыс. рублей или 8,36%. Среди самых высоких средних зарплат отмечу работников организаций в сфере добычи нефти и природного газа (в 2,15 раза выше средней по экономике, 206,98 тыс. рублей), финансовой деятельности (199 тыс. рублей, что в 2,07 раза выше средней по экономике) и деятельности в области информации и связи (175,89 тыс. рублей, что в 1,83 раза выше средней по экономике). Превышающие 15% темпы прироста размеров средних зарплат в первом полугодии при сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдались во многих отраслях российской экономики. Например, в строительстве средние зарплаты выросли на 16,3%, а в обрабатывающих производствах - на 15,9%», — отметил Балынин.

Он заключил, что российские работодатели продолжают использовать зарплату в качестве одного из инструментов привлечения квалифицированных работников. Это, в свою очередь, отражается на положительных результатах стимулирования социально-экономического развития России на базе технологического и финансового суверенитета, подчеркнул экономист.

