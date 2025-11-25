В России спрогнозировали рост российского неэнергетического экспорта

Через 15 лет доля неэнергетического экспорта вырастет до 31,7% против 26% в 2024 году, следует из результатов совместного исследования центра экономики инфраструктуры (ЦЭИ) и группы компаний «Дело».

В исследовании отмечается, что по темпам роста (+2,6% в год) он заметно обгонит продукцию ТЭК (+0,5%), хотя поставки углеводородов останутся основой экспорта и в 2040 году.

«Неэнергетический экспорт будет активнее прирастать в удаленных странах АТР, соседних странах с ожидаемыми высокими темпами экономического роста – Центральная Азия, Турция, а также в ближневосточных странах, традиционно предъявляющих высокий спрос на продукцию российского сельского хозяйства», — отмечается в докладе «Торговля России на перекрестке глобальных перемен: к чему готовиться и на что ориентироваться».

Также эксперты отмечают, что среди товаров с высоким потенциалом роста энергетику представляет только природный газ с прогнозом роста 2,8% в год в 2025-2040гг.

Остальное – это продукция химической промышленности (+4,6% ежегодно), зерновые (+3,7%), цветные металлы (+3,3%), оборудование и транспорт (+3%), удобрения (+2,6%).

При этом основным покупателем энергетической продукции будут страны Азии. Поставкам российской нефти авторы доклада прогнозируют стагнацию, а хуже всего придется угольной промышленности: экспорт угля – единственная статья, которой авторы доклада предрекают не рост, а снижение на 0,8% в год. Таким образом, поставки упадут на 11,6% к 2040 году.

Ожидается, что через 15 лет совокупный объем российского экспорта превысит 1,1 млрд тонн в год. Это на 168,8 млн тонн (+18%) больше по сравнению с текущими показателями, что соответствует среднегодовому темпу в 1,1%.

При этом центры экономического роста смещаются в сторону стран Глобального Юга: прежде всего, Индии, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки. Эксперты считают, что в этих регионах сформируется более 80% нового мирового спроса, что делает их приоритетными направлениями для российской внешнеэкономической стратегии.

«России предстоит не просто адаптироваться к новым реалиям, но и использовать открывающиеся возможности для укрепления своих позиций на международных рынках», — говорит президент ЦЭИ Владимир Косой.

Директор по стратегическому маркетингу группы компаний «Дело» Максим Шишков указывает на новую геометрию товарных потоков, где на переднем крае находятся страны Азии и Африки.

«Как оператор цепочек поставок, мы активно участвуем в дискуссии по оценке объемов торговли, изменениям точек зарождения и потребления грузов, что позволяет сфокусироваться на расшивке узких мест и сформировать конкурентоспособные логистические предложения мирового уровня», - отметил он.