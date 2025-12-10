Сбер расширил региональное присутствие подразделения по управлению частным капиталом

Сбер открыл офис Private Banking в Самаре. Cобытие положило начало новому этапу развития сети подразделения по управлению частным капиталом в регионах России, сообщили в пресс-службе банка.

Отмечается, что пространство создано с применением современных технологий для обеспечения комфорта, приватности и безопасности клиентов.

Ключевой темой в концепции интерьера нового офиса, как рассказали в банке, послужила природа Самарской области, в частности, национальный парк «Самарская Лука». В частности, центральным элементом оформления стало панно с изображением Девьей горы.

В банке добавили, что клиенты могут использовать офис как для встреч с персональным банкиром, так и для проведения собственных переговоров в конфиденциальной обстановке.

«Здесь обеспечиваются полная приватность, высокая скорость совершения финансовых операций, комфортные условия для проведения встреч», — отметила председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк Наталия Цайтлер.

Глава Sber Private Banking Поволжского банка ПАО Сбербанк Сергей Маров добавил, что физические офисы остаются важным звеном для выстраивания доверительных отношений с клиентами, особенно в сфере private banking.

В банке добавили, что в ближайшее время Sber Private Banking планирует открыть аналогичные офисы в других крупных городах страны.