На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сбер расширил региональное присутствие подразделения по управлению частным капиталом

Офис Sber Private Banking начал работу в Самаре
close
Илья Питалев/РИА «Новости»

Сбер открыл офис Private Banking в Самаре. Cобытие положило начало новому этапу развития сети подразделения по управлению частным капиталом в регионах России, сообщили в пресс-службе банка.

Отмечается, что пространство создано с применением современных технологий для обеспечения комфорта, приватности и безопасности клиентов.

Ключевой темой в концепции интерьера нового офиса, как рассказали в банке, послужила природа Самарской области, в частности, национальный парк «Самарская Лука». В частности, центральным элементом оформления стало панно с изображением Девьей горы.

В банке добавили, что клиенты могут использовать офис как для встреч с персональным банкиром, так и для проведения собственных переговоров в конфиденциальной обстановке.

«Здесь обеспечиваются полная приватность, высокая скорость совершения финансовых операций, комфортные условия для проведения встреч», — отметила председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк Наталия Цайтлер.

Глава Sber Private Banking Поволжского банка ПАО Сбербанк Сергей Маров добавил, что физические офисы остаются важным звеном для выстраивания доверительных отношений с клиентами, особенно в сфере private banking.

В банке добавили, что в ближайшее время Sber Private Banking планирует открыть аналогичные офисы в других крупных городах страны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Молодые не поймут. Почему работодателям стали выгодны сотрудники 30-50+
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами