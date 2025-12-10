На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Предприятия «Роснефти» победили в конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности»

Предприятия «Роснефти» стали победителями конкурса социальной эффективности
true
true
true
close
Пресс-служба «Роснефти»

Предприятия самарской группы «Роснефти» (Куйбышевский НПЗ и Новокуйбышевский НПЗ» победили в конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности», сообщает пресс-служба «Роснефти».

Новокуйбышевский НПЗ стал первым в номинации «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы», а Куйбышевский НПЗ занял второе место в номинации «За поддержку работников-многодетных родителей и их детей в организациях производственной сферы».

Награды представителям предприятий вручила заместитель председателя правительства России по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.

