Предприятия «Роснефти» победили в конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности»

Предприятия самарской группы «Роснефти» (Куйбышевский НПЗ и Новокуйбышевский НПЗ» победили в конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности», сообщает пресс-служба «Роснефти».

Новокуйбышевский НПЗ стал первым в номинации «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы», а Куйбышевский НПЗ занял второе место в номинации «За поддержку работников-многодетных родителей и их детей в организациях производственной сферы».

Награды представителям предприятий вручила заместитель председателя правительства России по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.