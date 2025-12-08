На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Роснефть» внедрила искусственный интеллект в работу с геолого-промысловой информацией

«Роснефть» создала систему управления промысловой информацией с ИИ
true
true
true
close
Shutterstock

«Роснефть» продолжает цифровую трансформацию нефтегазовой отрасли и внедряет собственные ИТ-решения для работы с большими данными в геологии, специалисты тюменского научного института компании создали и запатентовали систему управления геолого-геофизической и промысловой информацией, сообщила пресс-служба «Роснефти».

Отмечается, что система «КБД.Базис» собирает данные с добычных предприятий и при помощи 300 алгоритмов контролирует качество найденной информации. Решение сокращает трудозатраты на подготовку гидродинамического моделирования, которое проводится для оптимизации разработки месторождений.

Система внедряется в «Роснефти» с 2024 года, ежегодный экономический эффект от ее применения составляет 35 млн рублей.

Новая информационная система послужит основой для масштабного применения методов машинного обучения.

Ученые института уже получили первые позитивные результаты в части классификации данных и создания моделей искусственного интеллекта для прогнозирования и рекомендаций по принятию решений.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами