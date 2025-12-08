«Роснефть» внедрила искусственный интеллект в работу с геолого-промысловой информацией

«Роснефть» продолжает цифровую трансформацию нефтегазовой отрасли и внедряет собственные ИТ-решения для работы с большими данными в геологии, специалисты тюменского научного института компании создали и запатентовали систему управления геолого-геофизической и промысловой информацией, сообщила пресс-служба «Роснефти».

Отмечается, что система «КБД.Базис» собирает данные с добычных предприятий и при помощи 300 алгоритмов контролирует качество найденной информации. Решение сокращает трудозатраты на подготовку гидродинамического моделирования, которое проводится для оптимизации разработки месторождений.

Система внедряется в «Роснефти» с 2024 года, ежегодный экономический эффект от ее применения составляет 35 млн рублей.

Новая информационная система послужит основой для масштабного применения методов машинного обучения.

Ученые института уже получили первые позитивные результаты в части классификации данных и создания моделей искусственного интеллекта для прогнозирования и рекомендаций по принятию решений.