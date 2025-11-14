На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт: новый техносбор не поддержит производителей, но повысит цены

Специалист РАТЭК Гуськов: новый техносбор повысит себестоимость товаров
close
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Введение нового технологического сбора в России не поддержит отечественных производителей, но в любом случае повысит себестоимость товаров, считает директор по связям с общественностью Ассоциации РАТЭК Антон Гуськов. В беседе с Общественной Службой Новостей он подчеркнул, что точные ставки пока неизвестны.

«Любой сбор, любой парафискальный платеж или налог, ложится в себестоимсть. С индустрией этот вопрос не обсуждался, мы об этом узнали из СМИ. Пока мы не знаем ни о ставке сбора, ни о точном перечне продукции», — пояснил Гуськов.

Он напомнил, что планируется поддержать сегменты, в которых представлено мало местных производителей, причем сбор платить будут как отечественные, так и зарубежные компании. Однако, по мнению Гуськова, предлагаемый механизм не станет поддержкой для российских производителей.

Напомним, 10 ноября стало известно, что правительство России одобрило введение технологического сбора на отдельные категории электронной продукции, средства от которого будут направлены на поддержку отечественной радиоэлектроники и микроэлектроники. Ставка будет определяться для каждой единицы товара отдельно, но не превысит 5000 рублей для самой дорогой продукции. Перечень товаров, которые попадут под сбор, будет формироваться поэтапно в течение нескольких лет.

Ранее в Госдуме объяснили появление сбора на электронику.

