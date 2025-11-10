На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России введут технологический сбор

«Ведомости»: в России введут технологический сбор для поддержки промышленности
Depositphotos

Правительство России одобрило введение технологического сбора на отдельные категории электронной продукции, средства от которого будут направлены на поддержку отечественной радиоэлектроники и микроэлектроники. Соответствующие поправки в закон о промышленной политике разработал Минпромторг, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в ведомствах.

Плательщиками сбора станут как импортеры, так и российские производители электроники, независимо от степени локализации их продукции. Ставка будет определяться для каждой единицы товара отдельно, но не превысит 5000 рублей для самой дорогой продукции. Перечень товаров, которые попадут под сбор, будет формироваться поэтапно в течение нескольких лет.

Новый механизм начнет действовать с 1 сентября 2026 года, что даст бизнесу время на подготовку. Администратором сбора будет Минпромторг, однако оператором — не ЦРПТ, занимающийся маркировкой. Средства планируется направлять в специальные фонды поддержки радиоэлектронной промышленности.

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов призвал власти помочь компаниям оплатить замену двигателей SSJ-100.

