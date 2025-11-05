На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сбер зафиксировал сокращение оборотов офлайн-ретейла в России

Depositphotos

Традиционная офлайн-розница в России за последние два года недополучила около 20% потенциальных оборотов из-за роста доли покупок на маркетплейсах. Об этом говорится в исследовании Центра финансовой аналитики Сбербанка.

Согласно данным центра, за год количество действующих торговых точек в непродовольственной рознице сократилось на 4%, а численность персонала в наиболее пострадавших сегментах снизилась в среднем на 10%.

По словам руководителя Центра финансовой аналитики Сбербанка Михаила Матовникова, с 2024 года темпы роста выручки непродовольственных магазинов оказались ниже уровня инфляции.

«Уже пять кварталов подряд фиксируется сокращение реальных доходов розничной торговли, включая падение в номинальном выражении в течение трех последних кварталов. Особенно сильно пострадали категории одежды, обуви и электроники», — отметил он.

Сообщается, что доля маркетплейсов в продажах непродовольственных товаров за последние два года выросла с 18% до 32%. Наиболее высокое проникновение зафиксировано в категориях одежды (около 50%), бытовой техники (44%) и товаров для дома (42%). В сегменте строительных и ремонтных материалов маркетплейсы занимают примерно четверть рынка.

При этом в малых населенных пунктах доля заказов через маркетплейсы выше, чем в крупных городах, и достигает до половины потребительских расходов на непродовольственные товары. Москва, как отмечается, находится в нижней части этого диапазона.

В Сбере добавили, что, несмотря на спад офлайн-продаж, российский рынок торговой недвижимости остается одним из самых развитых в Европе: обеспеченность торговыми площадями сопоставима с крупными европейскими столицами. Лидером по этому показателю среди российских городов является Самара — 792 кв. м на тысячу жителей, что уступает лишь Братиславе (885 кв. м). Самый низкий уровень обеспеченности среди городов-миллионников отмечен в Волгограде — 341 кв. м.

В условиях снижения офлайн-активности торговые сети проводят оптимизацию бизнеса, сокращая площади и закрывая нерентабельные объекты. При этом, по данным Сбербанка, массового роста безработицы и просрочек по кредитам среди уволенных сотрудников не наблюдается.

Уточняется, что на фоне изменений формата потребления торговые центры переориентируются на досуговые и комбинированные модели с ресторанами, кинотеатрами и семейными зонами. Российский рынок, по оценке аналитиков, проходит этап трансформации, схожий с процессами, ранее наблюдавшимися в США.

