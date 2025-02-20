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Глава Центробанка рассказала о разморозке средств российских инвесторов

Набиуллина: в 2024 году разморожено 570 млрд рублей средств инвесторов из России
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Михаил Воскресенский/РИА Новости

В 2024 году удалось вернуть около 570 млрд рублей российских инвесторов, заблокированных в странах Запада. Об этом заявила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина на форуме «Кибербезопасность в финансах», передает РИА Новости.

Она уточнила, что речь идет о ценных бумагах и купонах, которые были заморожены. По словам Набиуллиной, заморозка активов коснулась около 1,5 миллионов человек. Глава ЦБ добавила, что после замораживания средств инвесторов из РФ, в отношении которых не вводили западные санкции, регулятор вместе с российским правительством прорабатывал разные схемы, чтобы помочь вернуть эти деньги.

В январе в Кремле заявили, что недружественные действия в отношении российских активов на Западе не останутся без ответа.

Издание «Известия» сообщало, что власти России планируют изымать активы стран, которые конфисковали имущество РФ, — законопроект, дающий такое право, уже согласован с ключевыми государственными органами.

Ранее в ЕК призвали «креативно» использовать активы России для помощи Украине.

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