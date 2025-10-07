Глава ЕЦБ высказалась об использовании замороженных активов России

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила о необходимости строгого соответствия действий Европейского союза (ЕС) по использованию замороженных российских государственных активов для помощи Украине нормам международного права. Ее слова приводит Reuters.

«ЕС ищет способ финансирования обороны и восстановления Украины за счет части замороженных российских государственных активов стоимостью €210 млрд», — подчеркнула Лагард.

Поскольку прямое изъятие активов юридически невозможно, ЕС намерен инвестировать эти средства через бескупонные облигации, эмитированные Еврокомиссией (ЕК) под гарантии стран-членов. Предполагается, что вырученные средства будут предоставлены Украине в форме «репарационного кредита».

Лагард выразила опасения, что юридически спорные действия могут нанести ущерб доверию к евро и отпугнуть инвесторов, что, в свою очередь, может негативно сказаться на финансовой стабильности. Она подчеркнула, что ЕЦБ будет тщательно контролировать соответствие предлагаемых мер международному праву и поддержание финансовой стабильности.

Средства, замороженные в бельгийском депозитарии Euroclear, ранее были инвестированы в облигации, срок действия которых истек. Лагард также подчеркнула необходимость одобрения любого решения всеми сторонами, имеющими отношение к российским активам.

