Маск может уйти из Tesla, если не будет выполнено одно условие

CNBC News: без выплаты в $1 трлн Илон Маск может уйти из компании Tesla
Marcio Jose Sanchez/AP

Председатель совета директоров Tesla Робин Денхолм призвала поддержать выплату компенсационного пакета генеральному директору Илону Маску в размере около $1 трлн, предупредив, что в противном случае он может покинуть компанию. Соответствующее письмо было направлено акционерам в преддверии ежегодного собрания, запланированного на 6 ноября, сообщает CNBC News.

«Без Илона Tesla рискует утратить значительную часть своей стоимости, так как оценка компании перестанет отражать наши амбициозные цели», – заявила Денхолм, подчеркивая, что именно Маск является ключевой фигурой в будущем автопроизводителя, особенно сейчас, когда компания стремится к большему, чем просто выпуск автомобилей, и активно разрабатывает полный автопилот (FSD) и роботов Optimus.

Предложение о выплате, которое должно быть одобрено акционерами до 5 ноября, уже встретило сопротивление. Крупнейшая в мире консалтинговая фирма по доверенностям Institutional Shareholder Services (ISS) рекомендовала голосовать против, назвав сумму «астрономической». Кроме того, группа профсоюзов и корпоративных наблюдателей развернула кампанию против пакета, ссылаясь на репутационный ущерб, который может быть нанесен бренду из-за политической активности Маска.

Ранее компания Tesla одобрила выплату гендиректору Илону Маску премии в размере около $30 млрд.

