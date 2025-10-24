Белый дом допустил отмену публикации отчета по инфляции в США

Белый дом: отчет по инфляции может быть не опубликован из-за шатдауна

Правительство США может не опубликовать данные о динамике потребительских цен за октябрь из-за продолжающегося шатдауна. Об этом сообщается в посте Белого дома в соцсети X.

Как отмечается в публикации, приостановка финансирования не дает возможности специалистам, которые занимаются подготовкой этих данных, выйти на работу. По этой причине нет крайне важной информации, отметили в Белом доме. Это стало первым таким случаем в истории, когда отчет по инфляции не будет опубликован.

23 октября сообщалось, что президент США Дональд Трамп побил рекорд по общей продолжительности шатдаунов, который достиг 57 дней. Предыдущий рекорд принадлежал 39-му президенту США Джимми Картеру. При его правлении правительство приостанавливало работу пять раз за четыре года, суммарно — на 56 дней.

1 октября в США была приостановлена работа правительства, так как сенат не согласовал проект бюджета. Причина — разногласия демократов и республиканцев по финансированию здравоохранения. Таким образом, в Соединенных Штатах начался шатдаун — 22-й в истории страны и 4-й — при президенте Дональде Трампе.

