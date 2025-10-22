Аналитики «БКС» оценили акции «Эталона» негативно

Аналитики холдинга «БКС Мир инвестиций» по итогам отчета девелопера «Эталон» сохранили негативный прогноз по акциям компании. Несмотря на рост продаж в премиальном сегменте, показатели компании оказались слабее, чем у других публичных застройщиков. Об этом говорится в обзоре холдинга, поступившем в редакцию «Газеты.Ru».

По данным аналитиков «БКС», в натуральном выражении динамика продаж бумаг «Эталона» близка к результатам другого крупного застройщика — ЛСР, однако структура продаж сместилась в более дорогие проекты.

«Мы оцениваем операционные результаты «Эталона» умеренно позитивно, но сохраняем негативный взгляд на бумаги компании. По итогам 2025 года ожидаем отрицательный финансовый результат», — подчеркнули в своем отчете аналитики холдинга.

С июля котировки «Эталона» снижаются, реагируя на слабую динамику продаж и неопределенность на рынке жилья. С начала 2025 года акции «Эталона» подешевели приблизительно на 29%, что хуже среднего показателя по сектору девелоперов в России.

