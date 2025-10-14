Россиянам пообещали, что квартиры подешевеют

Вторичные квартиры в России подешевеют на 1–2% в ноябре по сравнению с октябрем, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

«В ноябре 2025 года на рынке жилой недвижимости России прогнозируется углубление стагнации. Ключевым фактором остается высокая ключевая ставка ЦБ, которая на данный момент составляет 17% и делает ипотеку недоступной для большинства покупателей. На вторичном рынке ожидается наиболее заметное снижение цен из-за практически полного отсутствия спроса, поддерживаемого льготами. По сравнению с предыдущими осенними месяцами, в ноябре прогнозируется ускорение снижения цен. Если в сентябре-октябре наблюдалась стагнация (изменение в пределах -0,5%), то в ноябре средние цены могут снизиться на 1–2%», — отметил Трепольский.

По его словам, наиболее устойчивыми к снижению цен окажутся однокомнатные квартиры, их цена может скорректироваться вниз всего на 0,5–1%. Двухкомнатные квартиры могут подешеветь на 1,5–2%, уверен Трепольский. Сильнее всего снижение затронет трехкомнатные и более крупные квартиры, где падение цен может составить 2–4% за месяц из-за их высокой стоимости и малого числа покупателей, подчеркнул эксперт.

Он добавил, что на первичном рынке недвижимости ситуация будет более сложной. Трепольский уточнил, что застройщики здесь будут удерживать официальные цены, но активно применять скрытые скидки.

«Заявленные цены в прайс-листах практически не изменятся, показав динамику в пределах от -0,2 до +0,3%. Застройщики будут избегать прямого демпинга.

Реальная стоимость покупки будет ниже за счет маркетинговых инструментов. Например, субсидирование ипотечной ставки может снизить ежемесячный платеж на 15–20%, а акции вроде «отделка в подарок» или «паркинг за полцены» могут давать реальную выгоду покупателю в размере 5–12% от стоимости квартиры. Суммарный размер таких «неценовых» скидок может достигать 15% от официальной цены», — сказал эксперт.

Он уточнил, что разрыв в стоимости квадратного метра между первичным и вторичным жильем, который по данным ЦБ РФ уже превышает 50–60% в среднем по стране, продолжит увеличиваться. К ноябрю он может вырасти еще на 2–3 процентных пункта, оценил Трепольский.

