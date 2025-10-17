На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Алиханов предложил прекратить режим временного ввоза иностранных самолетов в Россию

России необходимо прекратить режим временного ввоза иностранных самолетов, в противном случае будет диспаритет для собственного производства и импорта. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, передает ТАСС.

«Нам необходимо прекращать режим временного ввоза. Может быть, не сию секунду, <...>, но в момент, когда мы будем уже иметь сертифицированные машины. Нам совершенно точно нужно уже сейчас декларировать отмену этих льготных режимов для импорта», — подчеркнул он.

По словам министра, существовавший многие десятилетия в России режим временного ввоза существенно затруднял развитие собственного авиастроения.

Незадолго до этого глава Минпромторга сообщил, что полностью импортозамещенный самолет МС-21 планируется поднять в небо в октябре 2025 года. По словам министра, он уже летает со всеми отечественными системами и на ПД-14.

21 сентября управляющий директор — генеральный конструктор АО «ОДК-Авиадвигатель», академик РАН Александр Иноземцев рассказал, что Россия подходит к тому, чтобы самостоятельно создавать и самолет, и авиадвигатель. При этом никто, даже США, не может обойтись в этом вопросе без кооперации с Европой или Японией.

Ранее Россия предложила Китаю спасти его авиастроение.

