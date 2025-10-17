Алиханов анонсировал полет импортозамещенного МС-21

Полностью импортозамещенный самолет МС-21 планируется поднять в небо в октябре 2025 года. Об этом на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике сообщил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов, передает ТАСС.

По словам главы Минпромторга, он уже летает со всеми отечественными системами и на ПД-14.

5 августа сообщалось, что импортозамещенный самолет МС-21 находится на стадии сертификационных полетов.

21 августа генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Россия «бежит дистанцию» по созданию самолетов быстрее зарубежных конкурентов, при том что подобная работа занимает 10-15 лет. Тогда он отметил, что «Ростех» начнет серийное производство российских самолетов МС-21 для гражданских нужд в 2026 году.

Самолет МС-21 вмещает в себя от 163 до 211 пассажиров. Его первый полет состоялся в мае 2017 года, а в декабре 2020 года самолет впервые поднялся в воздух с российским двигателем ПД-14. В июле 2025 года МС-21 проходил тестирование с отечественным оборудованием.

Ранее Чемезов назвал МС-21 более комфортным, чем Airbus и Boeing.