На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Алиханов анонсировал полет импортозамещенного МС-21

Алиханов: первый полет на полностью импортозамещенном МС-21
close
Артем Сизов/«Газета.Ru»

Полностью импортозамещенный самолет МС-21 планируется поднять в небо в октябре 2025 года. Об этом на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике сообщил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов, передает ТАСС.

По словам главы Минпромторга, он уже летает со всеми отечественными системами и на ПД-14.

5 августа сообщалось, что импортозамещенный самолет МС-21 находится на стадии сертификационных полетов.

21 августа генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Россия «бежит дистанцию» по созданию самолетов быстрее зарубежных конкурентов, при том что подобная работа занимает 10-15 лет. Тогда он отметил, что «Ростех» начнет серийное производство российских самолетов МС-21 для гражданских нужд в 2026 году.

Самолет МС-21 вмещает в себя от 163 до 211 пассажиров. Его первый полет состоялся в мае 2017 года, а в декабре 2020 года самолет впервые поднялся в воздух с российским двигателем ПД-14. В июле 2025 года МС-21 проходил тестирование с отечественным оборудованием.

Ранее Чемезов назвал МС-21 более комфортным, чем Airbus и Boeing.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами