Британия ввела санкции против «Лукойла» и «Роснефти»

Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Великобритания ввела санкции против российских нефтяных компаний «Лукойл» и «Роснефть». Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте британского правительства.

Под ограничения также попали Национальная система платежных карт РФ, 51 судно, связанное с Россией, Трансстройбанк, Примсоцбанк, ББР Банк.

До этого сообщалось, что в период за 2024-2025 годы Великобритания направила порядка £756 тыс. ($1 млн или более 85 млн рублей) на проведение исследований эффективности собственных санкций, введенных против России.

В сентябре Великобритания расширила санкционный пакет против России. Ограничения затронули фирмы, базирующиеся в Гонконге, Таиланде, Индии и Турции, а именно: Jin Tang Technology, Shenzhen Blue Hat International, Scorpion's Holding Group (Китай), Phaeton Group, Soguzo, Tecgr (Таиланд), Hayers Infotech (Индия) и Mastel Makina (Турция).

Ранее Британия сняла санкции с дочери российского миллиардера.

Все новости на тему:
Санкции против России
