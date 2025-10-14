На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мишустин рассказал о росте реальной зарплаты в России

Мишустин: реальная зарплата в России увеличилась на 4,5% за семь месяцев
Depositphotos

За семь месяцев 2025 года реальная зарплата в России выросла в среднем на 4,5%, рассказал в ходе стратегической сессии по реализации макроэкономической политики для устойчивого роста, снижения бедности и доходного неравенства премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба российского правительства.

«Стабильно высоким остается спрос на трудовые ресурсы. Уровень безработицы, по данным Росстата, достиг 2,1%. Реальная заработная плата в целом по экономике за семь месяцев выросла на 4,5%», — заявил Мишустин.

Согласно тем же данным Росстата, в июле средняя зарплата в России впервые превысила 200 тысяч рублей сразу в трех отраслях экономики — финансах и страховании, производстве табачных изделий и добыче нефти и газа.

При этом ряд экспертов предупреждают, что в РФ складывается опасная кадровая ситуация: рынок труда перестраивается в пользу не тех профессий, в которых наиболее нуждается население. Экономика перестраивается на цифровые рельсы, а специалисты уходят из важных отраслей – таких, как медицина или образование, в более денежные и менее стрессовые направления.

Ранее комитет Госдумы одобрил законопроект об увеличении МРОТ на 2026 год.

