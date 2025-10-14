В Госдуме хотят ввести запрет на изъятие единственного жилья в ипотеке

В Госдуме разрабатывают законопроект, который установит запрет на изъятие банками за долги единственного жилья, находящегося в ипотеке. Об этом «Газете.Ru» рассказал автор инициативы, зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

«Сегодня, в условиях экономической рецессии и фактического падения доходов части населения, этот вопрос приобретает особую социальную значимость. Конституция РФ гарантирует гражданам право на жилье. Кроме того, сегодня у должников судьи не могут изъять единственное жилье, так как в этом случае действует «исполнительный иммунитет». Однако он не распространяется на жилье, которое находится в ипотеке. В прошлом году российские банки получили исторически рекордную чистую прибыль в 3,8 трлн рублей. Поэтому такая мера точно не нанесет критического урона банковской системе. При этом, в условиях крайне высоких ипотечных ставок и экономической турбулентности, запрет на изъятие жилья может спасти многие тысячи людей от скверной участи оказаться на улице», — сказал он.

Делягин уточнил, что запрет на изъятие жилья будет распространяться только на добросовестных заемщиков, которые уже выплатили более 50% его стоимости — это позволит избежать злоупотреблений и защитит банки от очевидных мошеннических схем.

В августе 2024 года Госдума разрешила не взыскивать за долги единственное ипотечное жилье, которое приобрел гражданин, проходящий через банкротство — в данном случае предлагается заключить отдельное мировое соглашение с ипотечным кредитором.

Делягин напомнил, что в финальной редакции законопроект не дал ипотечникам никаких прямых гарантий от выселения, а лишь предоставил суду право утвердить отдельное мировое соглашение, по условиям которого взыскание не может быть обращено на единственное жилье в ипотеке.

