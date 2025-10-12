На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт объяснил, что выгоднее сейчас — ипотека или аренда квартиры

Эксперт Овечкин: аренда выгодна в период высоких ставок по ипотеке
true
true
true
close
Elizaveta Galitckaia/Shutterstock/FOTODOM

О том, что выгоднее сейчас россиянам — брать ипотеку или продолжать арендовать квартиру, «Газете.Ru» рассказал руководитель отдела ипотеки Lеvel Group Юлиан Овечкин.

«Если брать квартиру-студию, расположенную в Северном административном округе Москвы, ее стоимость составит 12,9 млн рублей. Первоначальный взнос по ипотеке в таком случае будет равняться 2,6 млн рублей, а сумма ипотечного кредита составит около 10,3 млн рублей. При текущей минимальной рыночной ставке на октябрь 2025 года — 18,5% — ежемесячный платеж по ипотеке на 20 лет составит примерно 163 тысячи рублей. За весь срок выплат покупатель отдаст банку около 39,1 млн рублей, из которых 28,8 миллиона — это переплата по процентам. Для сравнения, аренда аналогичной квартиры стоит 85 тысяч рублей в месяц. Если снимать ее 20 лет, итоговая сумма составит примерно 20,4 млн рублей. Это почти на 30% меньше, чем затраты на ипотеку при текущей ставке», — рассказал он.

Эксперт при этом отметил, что стоимость аренды динамична, а это значит, что в перспективе это может обернуться большими издержками.

«Даже при умеренной инфляции или росте цен на жилье, ставка аренды в 85 тысяч рублей через 5-10 лет может вырасти в 1,5-2 раза. В результате общая сумма, потраченная на аренду за 20 лет, может превысить 25-30 млн рублей. И при этом арендатор все равно не станет владельцем недвижимости», — считает он.

Овечкин подчеркнул, что аренда выгодна в первую очередь в период высоких ставок по ипотеке.

«В моменте аренда квартиры имеет более низкие ежемесячные платежи и не требует большого первоначального взноса в 15-20% по сравнению с ипотекой. Как временное решение аренда может быть хорошим инструментом, особенно если нужно время, чтобы подкопить на необходимый первоначальный взнос по ипотеке. Но нужно не забывать про большой минус аренды — отсутствие стабильности. В будущем арендодатель может захотеть продать квартиру, поднять арендную плату, не продлить договор аренды и т.п. Ипотека в этом плане более надежный и понятный инструмент на длительное время», — сказал эксперт.

По словам Овечкина, затраты на ипотеку в дальнейшем наоборот можно существенно снизить за счет досрочного погашение ипотеки, а также за счет процедуры рефинансирования.

«При дальнейшем снижении ключевой ставки ЦБ через 3-6 месяцев будет возможность оформить рефинансирование по более низким процентным ставкам, что позволит сократить ежемесячный платеж и, как следствие, общую сумму переплаты по ипотеке», — резюмировал он.

Ранее россияне рассказали, по какой ставке готовы брать ипотеку.

