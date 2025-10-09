Альфа-Банк и ПСБ займутся развитием технологии открытого банкинга

Альфа-Банк и ПСБ объявили о запуске пилотного проекта, который позволит предпринимателям, обслуживающимся сразу в двух банках, управлять своими счетами в разных банках через единый интерфейс. Соглашение о сотрудничестве было подписано на форуме «Финополис», сообщается на сайте Альфа-Банка.

Подписи под документом поставили директор по развитию цифровых каналов Альфа-Банка Дамир Баттулин и руководитель блока малого и среднего предпринимательства ПСБ Ирина Жимерина. Проект реализован на базе программного обеспечения обоих банков.

Клиенты, попавшие в пилотную группу, смогут протестировать новый сервис, который объединит информацию по их счетам в режиме одного окна. По мнению представителей банков, это решение сэкономит время и средства предпринимателей, так как они смогут комбинировать финансовые продукты и услуги разных банков в едином интерфейсе.

Баттулин отметил, что Альфа-Банк активно развивает партнерства для создания востребованного сервиса мультибанкинга на основе инициативы Банка России Open API.

«Наша цель — лучшие цифровые продукты и сервисы, современные технологии, бесшовный клиентский опыт. Будущее банковского рынка нашей страны — инновационные цифровые платформы, развиваемые в стратегическом партнерстве с участниками рынка», — добавил он.

Жимерина подчеркнула, что подписание соглашения стало важным шагом в практическом применении технологии открытого банкинга.

«Подписание данного соглашения — это конкретные шаги в практическом применении технологии открытого банкинга. На первом этапе технология позволит повысить качество дистанционного обслуживания предпринимателей с помощью мультибанкинга — системы, благодаря которой клиенты смогут в едином интерфейсе управлять счетами, открытыми в разных банках», — сказала Жимерина.

По ее словам, автоматизация рутинных процессов через принцип единого окна высвободит время предпринимателей для решения приоритетных бизнес-задач.

Стороны считают, что использование открытых API также позволит банкам получать актуальную информацию о клиентах, что ускорит принятие кредитных решений и снизит риски. Также финансовые организации смогут формировать персонализированные предложения услуг и разрабатывать инновационные продукты.