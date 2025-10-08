Сбер предложил создать единый стандарт кредитного страхования жизни

Сбер выступил с инициативой создания единого стандарта для кредитного страхования жизни. Об этом заявил старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбера Руслан Вестеровский на форуме инновационных технологий «Финополис-2025».

По его словам, это позволит устранить различия в условиях между страховыми компаниями и защитить интересы клиентов.

«Сегодня условия кредитного страхования существенно различаются в разных страховых компаниях. Единый стандарт помог бы устранить это неравенство и защитить интересы различных категорий заемщиков», — отметил он.

Вестеровский добавил, что страховые компании Сбера обеспечивают 40% всех выплат на страховом рынке, а доля «СберСтрахование жизни» составляет 90% выплат по кредитному страхованию жизни.

«Мы видим, что в других страховых компаниях соотношение сборов и выплат по кредитному страхованию жизни составляет всего 10-13%. Анализируя правила других страховщиков, мы понимаем, что некоторые из них по сути являются невыплатными», — сказал он.

По его словам, Сбер сохраняет лидирующую позицию на российском рынке ипотеки, удерживая более половины всех выдач по ипотечным кредитам в 2025 году.

«Наша ответственность — сделать так, чтобы каждый заемщик, оформивший договор страхования жизни в Сбере, был уверен, что его защита будет реальной и прозрачной», — заявил топ-менеджер.

Он напомнил, что с 1 сентября в Сбере начали действовать новые требования к страхованию жизни ипотечных заемщиков. Выплаты по риску ухода из жизни теперь производятся в течение пяти рабочих дней, а для сумм до 5 млн рублей достаточно сокращенного пакета документов.

«На сегодняшний день соответствие новым требованиям подтвердили уже 20 страховых компаний, включая крупнейших федеральных и региональных игроков. Внедряя честные и справедливые подходы в страховании, мы хотим развивать их не только в своем бизнесе, но и распространять на рынок в целом. У нас уже есть хороший пример — новые требования к страхованию жизни ипотечных заемщиков. Мы считаем, что такие требования стоит распространить как стандарт для всего рынка», — заявил Вестеровский.