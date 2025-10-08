В Сбере рассказали о росте интереса к акселератору Sber500

Для России важно не копировать, а интегрировать мировой опыт, что позволит создать конкурентоспособную венчурную экосистему и формировать новые точки роста. Об этом в интервью газете «Ведомости» сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

По его словам, обсуждение этого подхода стало одной из ключевых тем международной конференции Moscow Startup Summit.

«Сегодня создать прорывное решение можно быстрее, чем когда-либо. Технологии, особенно генеративный ИИ, радикально ускоряют этот процесс. Но в центре всегда остается человек — его идеи, энергия, амбиции», — отметил Ведяхин.

Он подчеркнул, что акселератор Sber500 помогает стартапам быстро масштабироваться, предоставляя прямой доступ к инвестициям и корпоративным заказчикам. С 2018 года в Сбер поступило свыше 7500 заявок от стартапов из разных стран.

Среднегодовой рост выручки выпускников акселератора в течение двух лет после завершения программы составляет 70%, что вдвое выше среднего показателя по рынку (39%).

«Такой темп роста демонстрирует инвесторам высокий потенциал вложений в стартапы Sber500», — отметил Ведяхин.

По его словам, успехи выпускников способствуют росту интереса к акселератору: на шестую волну поступило 1900 заявок из 42 стран, почти треть из которых — от иностранных команд. География участников, добавил Ведяхин, отражает формирование международной экосистемы.