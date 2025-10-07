В Сочи прошел образовательный саммит Альфа-Будущее

В Сочи прошел масштабный образовательный саммит Альфа-Будущее, собравший более 200 представителей бизнеса, образования и индустрии, включая руководителей 80 ведущих вузов страны. Об этом сообщили в пресс-службе Альфа-Банка.

Участники мероприятия обсудили актуальные вопросы обучения, работы с молодежью и внедрения современных технологий в образовательный процесс.

Саммит стал частью одноименной образовательной платформы Альфа-Будущее, которая направлена на развитие талантливой молодежи и преподавателей, улучшение инфраструктуры учебных заведений и использование передовых технологий в обучении. Платформа объединяет более 3 млн студентов и 300 вузов по всей России. Она предоставляет гранты, стипендии, организует всероссийские хакатоны, магистратуры, кафедры и международные школы.

«Для нас работа с молодежью — стратегический приоритет. В 2024 году в Альфа-Банк пришло на стажировку и практику более 2500 студентов», — отметил член правления, HR-директор Альфа-Банка Марат Исмагулов.

По его словам, около 65-70% участников практики остаются работать в банке. Он также подчеркнул успех сетевой финтех-магистратуры, запущенной совместно с Высшей школой экономики год назад.

«Мы видим, что наши учебные программы, например, сетевая финтех-магистратура, запущенная совместно с ВШЭ в ходе образовательного саммита год назад, востребована у молодого поколения. Совместно с ведущими вузами страны мы создаем новое поколение специалистов, формируя будущее финтеха», — сказал Исмагулов.

На площадках саммита участники искали точки соприкосновения между требованиями рынка труда, принципами образовательного процесса и влиянием технологической трансформации общества. Формат мероприятия включал пленарные дискуссии, кейс-сессии и практические мастерские.