Россиянам рассказали, будут ли новые ограничения продаж бензина

Ограничения на продажу бензина в России не станут повсеместной практикой, заявила «Газете.Ru» преподаватель Института международных экономических связей Лариса Циканова.

«Причины дефицита топлива в России — локальные и временные. На Дальнем Востоке — аварии, остановки нефтеперерабатывающих заводов (примерно 13% мощностей остановлено из-за ЧП) и высокая нагрузка логистики летом, что создало транспортно-логистический кризис. В других регионах нет подобных условий: ситуация стабилизировалась, а основные нефтекомпании продолжают обеспечивать обязательства по внутреннему рынку. Это скорее локальная реакция, чем системный тренд. Курилы — географически отдаленный и малонаселенный регион с особыми ограничениями логистики», — отметила Циканова.

По ее словам, для аналогичных отдаленных и уязвимых территорий России (удаленные острова, труднодоступные районы) ограничения на продажу бензина возможны нерегулярно и только при кризисных условиях: аварии, сезон высокого спроса, логистические сбои.

«Повсеместные ограничения на продажу бензина на АЗС маловероятны. Российский топливный рынок в основном функционирует в стабильном режиме: правительство продолжает запрет на экспорт, контролирует рынок, усиливается логистика. Биржевые цены растут, но серьезных ограничений по продаже населению нет», — подчеркнула Циканова.

Чтобы быть готовыми к подобным ограничениям, экономист призвала россиян заранее учитывать возможность перебоев с поставками топлива, особенно в отдаленных регионах. По мнению эксперта, лучший способ подготовиться — это следить за региональными новостями, чтобы вовремя узнавать о потенциальных рисках, а также заранее планировать поездки и расход топлива. Небольшой резерв в канистре для экстренных случаев позволит избежать проблем, если на АЗС введут лимиты, уверена Циканова. Она считает, что уже сейчас россиянам можно предусмотреть создание минимального запаса бензина для неотложных нужд, продумать альтернативные способы передвижения (общественный транспорт, совместные поездки), а также рационально планировать маршруты, чтобы сократить лишние расходы. Владельцам бизнеса и организациям полезно наладить контакты с поставщиками топлива и предусмотреть возможность временного хранения резервов, добавила эксперт. Все это поможет смягчить последствия ограничений и сохранить привычный ритм жизни даже при временных перебоях.

Подробнее об ограничениях на продажу бензина — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиян предупредили о подорожании бензина.