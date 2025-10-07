Стало известно, в каких городах России подешевели квартиры

Яндекс Недвижимость: студии в Уфе подешевели более чем на 5% за сентябрь

Уфа стала лидером среди российских городов-миллионников по снижению цен на новые студии по итогам сентября 2025 года (–5%, до 5,1 млн рублей в среднем). Об этом по запросу «Газеты.Ru» рассказали в пресс-службе сервиса Яндекс Недвижимость.

«Студии в Уфе подешевели за счет вывода застройщиками в продажу объектов комфорт-класса стоимостью от 2,8 млн рублей в сентябре. Также студии подешевели в Ростове-на-Дону (–1,5%, до 4,2 млн рублей в среднем). Средняя полная стоимость однокомнатных квартир в новостройках больше всего сократилась в Волгограде (–2,9% за месяц до 4,5 млн рублей), что может быть связано со снижением предложения (–4,4% за месяц) в более высоком ценовом сегменте и одновременным выходом на рынок лотов комфорт-класса средней стоимостью от 3,6 млн рублей», — отметили в пресс-службе сервиса.

Небольшое снижение цен на новые «однушки» также было зафиксировано в Казани (–1,6% до 10,2 млн рублей в среднем) и Нижнем Новгороде (–1,4% до 7,7 млн рублей в среднем).

Медианная полная стоимость двухкомнатных квартир больше всего снизилась в Челябинске (–4,5% за месяц, до 9,5 млн рублей) и Волгограде (–1,8%, до 7 млн рублей).

Новые «трешки» наиболее ощутимо подешевели в Челябинске (–6,6% за месяц, до 11,5 млн рублей в среднем). Такое изменение стоимости в пресс-службе объяснили выводом в продажу более бюджетных первичных квартир в сентябре — от 4,6 млн рублей. Также «трешки» снизились в цене в Волгограде (–1,9%, до 7,7 млн рублей в среднем), Ростове-на-Дону (–1,5%, до 10,8 млн рублей), Новосибирске (–1,2%, до 12,1 млн рублей) и Казани (–1,1%, до 16,8 млн рублей).

