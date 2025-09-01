На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, что выгоднее осенью — снимать или покупать квартиру

Финансист Селезнев назвал аренду квартиры безальтернативным вариантом для россиян
true
true
true
close
Leka Sergeeva/Shutterstock/FOTODOM

При текущих рыночных ставках по ипотеке аренда квартиры является практически безальтернативным вариантом, сказал «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку »Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

«Чисто математически при текущих рыночных ставках (20%) аренда безальтернативна — ипотечные платежи в таком случае слишком обременительны. Однако если удается воспользоваться льготной ставкой (около 6%), то покупка квартиры в ряде городов оказывается оправданной и выгоднее долгосрочной аренды, которая может обходиться в 7–8% годовой стоимости квартиры. Исторически в Москве, Петербурге и других крупнейших городах аренда чаще выигрывала у ипотеки, поскольку процентные платежи всегда оказывались выше. Но были и исключения: те, кто успел приобрести жилье на быстро растущем рынке, оправдывали расходы — за пять лет цены на квартиры могли расти на 10–15% в год, перекрывая даже высокие выплаты по ипотеке», — отметил Селезнев.

В августе аренда однушки в Москве стоила 71 тыс. рублей в среднем (+1,7% к июлю), в Санкт-Петербурге — 45 тыс. рублей (+9,4%). В Нижнем Новгороде съемная квартира обходилась в 37 тыс. рублей (+5%), в Уфе — в 28 тыс. рублей (+5,7%).

В августе 2025 года цены на жилье продолжили расти как на первичном, так и на вторичном рынке. По данным «Яндекс Недвижимости», средняя стоимость квартиры в новостройках Москвы достигла 22,4 млн рублей, что на 4,1% выше июльского уровня. В Санкт-Петербурге средняя цена составила 12,7 млн рублей (+3,5%), в Нижнем Новгороде — 10,1 млн рублей (+1,3%), в Уфе — 8,7 млн рублей (+2,8%). Исключением стала Казань, где стоимость снизилась на 1,2% — до 13 млн рублей.
На вторичном рынке динамика оказалась более умеренной. В Москве медианная цена выросла до 19,8 млн рублей (+1,9% к июлю). В Санкт-Петербурге показатель увеличился до 10,5 млн рублей (+2,7%), в Казани — до 8,9 млн рублей (+1,0%), в Нижнем Новгороде — до 6,9 млн рублей (+1,7%), в Уфе — до 5,4 млн рублей (+1,1%). При рыночных ставках по ипотеке на покупку новостройки или вторичной квартиры (более 23% в среднем в обоих случаях) платеж составит около 180-190 тыс. рублей.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее студентов предостерегли от съема жилья с незнакомыми людьми.

