Россиянам рассказали, что выгоднее осенью — снимать или покупать квартиру

При текущих рыночных ставках по ипотеке аренда квартиры является практически безальтернативным вариантом, сказал «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку »Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

«Чисто математически при текущих рыночных ставках (20%) аренда безальтернативна — ипотечные платежи в таком случае слишком обременительны. Однако если удается воспользоваться льготной ставкой (около 6%), то покупка квартиры в ряде городов оказывается оправданной и выгоднее долгосрочной аренды, которая может обходиться в 7–8% годовой стоимости квартиры. Исторически в Москве, Петербурге и других крупнейших городах аренда чаще выигрывала у ипотеки, поскольку процентные платежи всегда оказывались выше. Но были и исключения: те, кто успел приобрести жилье на быстро растущем рынке, оправдывали расходы — за пять лет цены на квартиры могли расти на 10–15% в год, перекрывая даже высокие выплаты по ипотеке», — отметил Селезнев.

В августе аренда однушки в Москве стоила 71 тыс. рублей в среднем (+1,7% к июлю), в Санкт-Петербурге — 45 тыс. рублей (+9,4%). В Нижнем Новгороде съемная квартира обходилась в 37 тыс. рублей (+5%), в Уфе — в 28 тыс. рублей (+5,7%).

В августе 2025 года цены на жилье продолжили расти как на первичном, так и на вторичном рынке. По данным «Яндекс Недвижимости», средняя стоимость квартиры в новостройках Москвы достигла 22,4 млн рублей, что на 4,1% выше июльского уровня. В Санкт-Петербурге средняя цена составила 12,7 млн рублей (+3,5%), в Нижнем Новгороде — 10,1 млн рублей (+1,3%), в Уфе — 8,7 млн рублей (+2,8%). Исключением стала Казань, где стоимость снизилась на 1,2% — до 13 млн рублей.

На вторичном рынке динамика оказалась более умеренной. В Москве медианная цена выросла до 19,8 млн рублей (+1,9% к июлю). В Санкт-Петербурге показатель увеличился до 10,5 млн рублей (+2,7%), в Казани — до 8,9 млн рублей (+1,0%), в Нижнем Новгороде — до 6,9 млн рублей (+1,7%), в Уфе — до 5,4 млн рублей (+1,1%). При рыночных ставках по ипотеке на покупку новостройки или вторичной квартиры (более 23% в среднем в обоих случаях) платеж составит около 180-190 тыс. рублей.

